Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові частково відновили світло на критичних об’єктах

У Львові частково відновили світло на критичних об’єктах

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 12:14
У Львові 7 січня частково відновили світло на критичних об’єктах
Львів. Фото: Новини.LIVE

У Львові відновили подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури. Це було зроблено після урядових консультацій міського голови.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Реклама
Читайте також:

Відновлення електропостачання у місті

Зранку Садовий провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, Віктором Ляшко та в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим. У результаті, станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено.

У Львові частково відновили світло на критичних об’єктах - фото 1
Допис Садового у Telegram. Фото: скриншот

"Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим", — зазначив Садовий.

За словами мера міста важливо, що проблему відключення електроенергії на обʼєктах критичної інфраструктури почули і на неї відреагували.

Садовий повідомив, що з ночі проти 7 січня у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та електротранспорт. Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Садовий прокоментував на відключення лікарень та електротранспорту від електроенергії. Наразі уряд вирішує ситуацію.

Львів електроенергія Андрій Садовий відключення світла світло
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації