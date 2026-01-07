У Львові 7 січня частково відновили світло на критичних об’єктах

Львів. Фото: Новини.LIVE

У Львові відновили подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури. Це було зроблено після урядових консультацій міського голови.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Відновлення електропостачання у місті

Зранку Садовий провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, Віктором Ляшко та в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим. У результаті, станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено.

Допис Садового у Telegram. Фото: скриншот

"Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим", — зазначив Садовий.

За словами мера міста важливо, що проблему відключення електроенергії на обʼєктах критичної інфраструктури почули і на неї відреагували.

Садовий повідомив, що з ночі проти 7 січня у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та електротранспорт. Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

