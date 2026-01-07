Відео
Відео

У лікарнях Львова відновили живлення після ночі без світла

У лікарнях Львова відновили живлення після ночі без світла

Дата публікації: 7 січня 2026 15:09
У лікарнях Львова 7 січня відновили живлення після ночі без світла
Лікарі біля ліжка. Фото ілюстративне: Перше медичне об'єднання

У лікарнях Першого медичного об'єднання Львова відновили електропостачання. Однак вночі  проти 7 січня два медзаклади міста опинилися без живлення.

Про це директорка з комунікацій і партнерств Першого медичного об'єднання Львова Ірина Заславець повідомила в ефірі Новини.LIVE

Читайте також:

Львівські лікарні вночі

Опинилися без живлення лікарня Святого Луки та лікарня Святої Анни. У реанімації лікарні Святого Луки перебувало понад 30 пацієнтів, половина із яких була підключена до апаратів штучної вентиляції легень – і це була пряма загроза життю людей. У лікарні Святої Анни існувала загроза розмороження кріосховища, яке потребувало безперервного енергопостачання, тому що там знаходяться заморожені імбріони. 

"За часи повномасштабної війни ми укомплетовані джерелами альтернативного живлення і генераторами, і замінними генераторами і ми одразу на них переключилися. Тому ніякої критичної ситуації, на щастя, не відбулося. Всі енергомережі запрацювали і ніхто із пацієнтів не постраждав", — зазначила Заславець.

Водночас, це великий ризик — наражати пацієнтів на небезпеку, планово відключаючи електропостачання у медичному закладі. Тому планове відключення для лікарень неприпустимо. Звісно, Перше медичне об'єднання маємо всі джерела альтернативного живлення, але вони і є альтернативними, саме тому що вони використовуються тоді, коли немає інших джерел живлення. 

"Це якийсь обстріл, коли це критична ситуація і зникає струм, то ми їх маємо використовувати, але не у випадку планових відключень.  Для планових відключень лікарня не може бути в графіку планових відключень, лікарня, медицина не може бути в графіку планових відключень, тому що це ризик для життя і здоров'я людей. Тому ми сподіваємося, що ця ситуація більше не повториться, але, знову ж таки, все одно готуємося до того, що може бути щось згодне, тому наші все співпрацюємо", — додала Заславець.

Нагадаємо, що у Львові відновили подачу електроенергії.  Ії подали на частину обʼєктів критичної інфраструктури. 

Раніше ми також інформували, що Андрій Садовий прокоментував на відключення лікарень. Наразі уряд вирішив ситуацію.

Львів електроенергія відключення світла світло лікарня
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
