У лікарнях Львова 7 січня відновили живлення після ночі без світла

У лікарнях Першого медичного об'єднання Львова відновили електропостачання. Однак вночі проти 7 січня два медзаклади міста опинилися без живлення.

Про це директорка з комунікацій і партнерств Першого медичного об'єднання Львова Ірина Заславець повідомила в ефірі Новини.LIVE.

Львівські лікарні вночі

Опинилися без живлення лікарня Святого Луки та лікарня Святої Анни. У реанімації лікарні Святого Луки перебувало понад 30 пацієнтів, половина із яких була підключена до апаратів штучної вентиляції легень – і це була пряма загроза життю людей. У лікарні Святої Анни існувала загроза розмороження кріосховища, яке потребувало безперервного енергопостачання, тому що там знаходяться заморожені імбріони.

"За часи повномасштабної війни ми укомплетовані джерелами альтернативного живлення і генераторами, і замінними генераторами і ми одразу на них переключилися. Тому ніякої критичної ситуації, на щастя, не відбулося. Всі енергомережі запрацювали і ніхто із пацієнтів не постраждав", — зазначила Заславець.

Водночас, це великий ризик — наражати пацієнтів на небезпеку, планово відключаючи електропостачання у медичному закладі. Тому планове відключення для лікарень неприпустимо. Звісно, Перше медичне об'єднання маємо всі джерела альтернативного живлення, але вони і є альтернативними, саме тому що вони використовуються тоді, коли немає інших джерел живлення.

"Це якийсь обстріл, коли це критична ситуація і зникає струм, то ми їх маємо використовувати, але не у випадку планових відключень. Для планових відключень лікарня не може бути в графіку планових відключень, лікарня, медицина не може бути в графіку планових відключень, тому що це ризик для життя і здоров'я людей. Тому ми сподіваємося, що ця ситуація більше не повториться, але, знову ж таки, все одно готуємося до того, що може бути щось згодне, тому наші все співпрацюємо", — додала Заславець.

Нагадаємо, що у Львові відновили подачу електроенергії. Ії подали на частину обʼєктів критичної інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що Андрій Садовий прокоментував на відключення лікарень. Наразі уряд вирішив ситуацію.