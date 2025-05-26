Озеро "Корса" в Брюховичах вернули громаде после суда

Озеро "Корса" в Брюховичах. Фото: соцсети

После почти десятилетия судебной борьбы громада снова получила свободный доступ к озеру "Корса" в Брюховичах. Водоем и прилегающая территория в свое время были незаконно переданы в частную собственность решением Брюховичского сельсовета с грубыми нарушениями действующего законодательства.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"Озеро "Корса". В свое время Брюховичский сельский совет с нарушением всех норм законов отдал и это озеро, и эту территорию в частную собственность. Это все было незаконно. Мы судились. Забираем эти заборы — и слава Богу, дети с родителями могут приходить сюда и плавать", — заявил Садовый.

По словам мэра, во время присоединения Брюховичей ко Львову звучали опасения относительно возможного уничтожения природных зон из-за застройки. Однако нынешняя ситуация с "Корсой" демонстрирует обратное — город отстаивает интересы общества и возвращает людям места для отдыха.

"Почти 10 лет суда и наконец озеро в Брюховичах вернули людям. Когда Брюховичи присоединялись ко Львову, многие волновались: мол, город застроит леса, озера и заберет у людей места отдыха. Прошло несколько лет — и имеем доказательство обратного. Озеро "Корса", которое почти десять лет было за забором, возвращается общине", — отметил Садовый.

Шевченковская районная администрация уже контролирует демонтаж ограждения.

Напомним, недавно Андрей Садовый назвал сумму, которую удалось собрать на ремонт музея Романа Шухевича, который уничтожили оккупанты.

Также мэр Львова сказал сколько военных с инвалидностью проживает во Львове.