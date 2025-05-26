Озеро "Корса" у Брюховичах повернули громаді після суду

Озеро "Корса" в Брюховичах. Фото: соцмережі

Після майже десятиліття судової боротьби громада знову отримала вільний доступ до озера "Корса" в Брюховичах. Водойму й прилеглу територію свого часу було незаконно передано у приватну власність рішенням Брюховицької сільради з грубими порушеннями чинного законодавства.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"Озеро "Корса". Свого часу Брюховицька сільська рада з порушенням усіх норм законів віддала і це озеро, і цю територію в приватну власність. Це все було незаконно. Ми судилися. Забираємо ці паркани — і слава Богу, діти з батьками можуть приходити сюди й плавати", — заявив Садовий.

За словами мера, під час приєднання Брюховичів до Львова лунали побоювання щодо можливого знищення природних зон через забудову. Однак нинішня ситуація з "Корсою" демонструє зворотне — місто відстоює інтереси громади та повертає людям місця для відпочинку.

"Майже 10 років суду і нарешті озеро в Брюховичах повернули людям. Коли Брюховичі приєднувались до Львова, багато хто хвилювався: мовляв, місто забудує ліси, озера й забере у людей місця відпочинку. Минуло кілька років — і маємо доказ протилежного. Озеро "Корса", яке майже десять років було за парканом, повертається громаді", — зазначив Садовий.

Шевченківська районна адміністрація вже контролює демонтаж огорожі.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий назвав суму, яку вдалося зібрати на ремонт музея Романа Шухевича, який знищили окупанти.

Також мер Львова сказав скільки військових з інвалідністю проживає у Львові.