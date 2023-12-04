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В ГПСУ рассказали, сколько уже пропустили грузовиков на границе с Польшей

4 декабря 2023 15:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГПСУ рассказали, сколько уже пропустили грузовиков на границе с Польшей
Пограничник пропускает водителя грузовика на границе с Польшей. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" в течение 12 часов работы было пропущено 50 пустых грузовиков. Такой пропуск начался 4 декабря в 01:00 на границе с Польшей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Пограничникам удалось оформить 50 грузовиков для выезда из Украины.

ситуация на границе с Польшей 4 декабря
Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ
ситуация на границе с Польшей 4 декабря
Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ

"Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди", — добавили в сообщении.

ситуация на границе с Польшей 4 декабря
Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Фото: ГПСУ

Переговоры по отмене блокады на границе с Польшей

В свою очередь посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что переговоры по разблокированию границы с правительством соседней страны уже имеют некоторые результаты.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее прекратить этот протест и снять блокировку на границе. Мы продолжаем диалог с польским правительством, находя общие точки и готовы идти на компромиссы. Мы очень надеемся, что предложения, которые мы разработали совместно с польскими партнерами, будут достаточными для урегулирования ситуации и прекращения протеста", — подчеркнул посол.

По его словам, каждый день такой протест наносит ущерб не только украинской стороне, но и самой Польше и другим странам.

Напомним, ранее украинские водители грузовиков, которые застряли на польско-украинской границе, приостановили голодовку. Это произошло после переговоров с польскими забастовщиками с участием консула.

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