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В ДПСУ розповіли, скільки вже пропустили вантажівок на кордоні з Польщею

4 грудня 2023 15:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ДПСУ розповіли, скільки вже пропустили вантажівок на кордоні з Польщею
Прикордонниця пропускає водія вантажівки на кордоні з Польщею. Фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" протягом 12 годин роботи було пропущено 50 порожніх вантажівок. Такий пропуск розпочався 4 грудня о 01:00 на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Наразі прикордонникам вдалося оформити 50 вантажівок для виїзду з України. 

ситуація на кордоні з Польщею 4 грудня
Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ
ситуація на кордоні з Польщею 4 грудня
Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ

"Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги", — додали у повідомленні. 

ситуація на кордоні з Польщею 4 грудня
Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Фото: ДПСУ

Переговори щодо скасування блокади на кордоні з Польщею

Своєю чергою посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що перемовини щодо розблокування кордону з урядом сусідньої країни вже мають деякі результати.

Про це він сказав в коментарі для "Укрінформ".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше припинити цей протест і зняти блокування на кордоні. Ми продовжуємо діалог із польським урядом, знаходячи спільні точки і готові йти на компроміси. Ми дуже сподіваємося, що пропозиції, які ми розробили спільно з польськими партнерами, будуть достатніми для врегулювання ситуації та припинення протесту", — наголосив посол.

За його словами, кожен день такого протесту завдає збитків не лише українській стороні, а й самій Польщі та іншим країнам. 

Нагадаємо, раніше українські водії вантажівок, які застрягли на польсько-українському кордоні, призупинили голодування. Це сталося після перемовин з польськими страйкарями за участі консула.

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