В одной из львовских школ учителя не получают зарплаты — что случилось

Работники школы не пускают полицию в учебное заведение. Фото: ЛГС

Бывшая директор львовской школы № 96 Галина Михайлик всеми силами блокирует работу учебного заведения после того, как 8 марта проиграла выборы на должность. Из-за ненадлежащей работы учебного заведения учителя не могут получать зарплаты, а ученики аттестаты.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 5 апреля.

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Отмечается, что бывшая директор школы Галина Михайлик проиграла конкурс на должность руководителя этой школы и устраивает бунты, подстрекает коллектив и блокирует работу учебного заведения. Кроме того, она даже не впустила начальника управления образования ЛГС Андрея Закалюка в школу для разговора и проверки.

"Сегодня мы в очередной раз пытались попасть в школу № 96 с новым директором, который назначен по результатам проведенного прозрачного конкурса. К сожалению, мы не смогли этого сделать, ведь работники школы препятствовали нам физически. Новый директор Ярина Нечепурная не может начать выполнение своих должностных обязанностей. Все наши попытки и просьба перевести эту ситуацию в правовое русло не дали никакого результата, никто нас не слышит", — рассказал он.

Закалюк рассказал, что ситуация с этим конфликтом дошла уже очень далеко, ведь работники школы уже не получают заработную плату. Также очень проблема с коммунальными услугами и питанием детей, поскольку за это не производится оплата. Более того, ученики 4,9 и 11 классов не получают свидетельства и аттестаты об окончании учебного заведения.

Работников учебного заведения призывают допустить нового руководителя к работе и дать возможность нормально функционировать учебному заведению.

Напомним, недавно во Львове несовершеннолетний мальчик использовал нецензурную лексику в школе. Отца ученика признал виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, за что оштрафовал его на 850 грн.

Кроме того, во Львовской области суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать школьницы, которая воровала вещи у учеников и учителей. Женщине придется заплатить штраф в размере 1700 грн.