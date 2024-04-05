Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow В одній із львівських шкіл вчителі не отримують зарплати — що трапилось arrow

В одній із львівських шкіл вчителі не отримують зарплати — що трапилось

5 квітня 2024 14:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В одній із львівських шкіл вчителі не отримують зарплати — що трапилось
Працівники школи не впускають поліцію до навчального закладу. Фото: ЛМР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишня директорка львівської школи № 96 Галина Михайлик усіма силами блокує роботу навчального закладу після того, як 8 березня програла вибори на посаду. Через неналежну роботу навчального закладу вчителі не можуть отримувати зарплати, а учні атестати. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 5 квітня.

Читайте також:

Що відбувається у львівській школі № 96

Зазначається, що колишня директорка школи Галина Михайлик програла конкурс на посаду керівника цієї школи і влаштовує бунти, підбурює колектив та блокує роботу навчального закладу. Крім того, вона навіть не впустила начальника управління освіти ЛМР Андрія Закалюка до школи задля розмови та перевірки.

"Сьогодні ми вкотре намагалися потрапити у школу № 96 з новою директоркою, яку призначено за результатами проведеного прозорого конкурсу. На жаль, ми не змогли цього зробити, адже працівники школи перешкоджали нам фізично. Нова директорка пані Ярина Нечепурна не може розпочати виконання своїх посадових обов’язків.Усі наші намагання і прохання перевести цю ситуацію в правове русло не дали жодного результату, ніхто нас не чує", — розповів він. 

Закалюк розповів, що ситуація з цим конфліктом зайшла вже дуже далеко, адже працівники школи вже не отримують заробітну плату. Також проблема із комунальними послугами і харчуванням дітей, оскільки за це не здійснюється проплата. Ба більше, учні 4, 9 та 11 класів не отримують свідоцтва та атестати про закінчення навчального закладу.

Працівників навчального закладу закликають допустити нового керівника до роботи та дати можливість нормально функціонувати навчальному закладу.

Нагадаємо, нещодавно у Львові неповнолітній хлопець використовував нецензурну лексику у школі. Батька учня суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов'язків, за що оштрафував його на 850 грн.

Крім того, на Львівщині суд оштрафував за неналежне виконання батьківських обов'язків мати школярки, яка крала речі в учнів та вчителів. Жінці доведеться сплатити штраф у розмірі 1 700 грн.

зарплати
скандал
вчителі
Львів
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим