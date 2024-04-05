В одній із львівських шкіл вчителі не отримують зарплати — що трапилось

Працівники школи не впускають поліцію до навчального закладу. Фото: ЛМР

Колишня директорка львівської школи № 96 Галина Михайлик усіма силами блокує роботу навчального закладу після того, як 8 березня програла вибори на посаду. Через неналежну роботу навчального закладу вчителі не можуть отримувати зарплати, а учні атестати.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 5 квітня.

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Зазначається, що колишня директорка школи Галина Михайлик програла конкурс на посаду керівника цієї школи і влаштовує бунти, підбурює колектив та блокує роботу навчального закладу. Крім того, вона навіть не впустила начальника управління освіти ЛМР Андрія Закалюка до школи задля розмови та перевірки.

"Сьогодні ми вкотре намагалися потрапити у школу № 96 з новою директоркою, яку призначено за результатами проведеного прозорого конкурсу. На жаль, ми не змогли цього зробити, адже працівники школи перешкоджали нам фізично. Нова директорка пані Ярина Нечепурна не може розпочати виконання своїх посадових обов’язків.Усі наші намагання і прохання перевести цю ситуацію в правове русло не дали жодного результату, ніхто нас не чує", — розповів він.

Закалюк розповів, що ситуація з цим конфліктом зайшла вже дуже далеко, адже працівники школи вже не отримують заробітну плату. Також проблема із комунальними послугами і харчуванням дітей, оскільки за це не здійснюється проплата. Ба більше, учні 4, 9 та 11 класів не отримують свідоцтва та атестати про закінчення навчального закладу.

Працівників навчального закладу закликають допустити нового керівника до роботи та дати можливість нормально функціонувати навчальному закладу.

Нагадаємо, нещодавно у Львові неповнолітній хлопець використовував нецензурну лексику у школі. Батька учня суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов'язків, за що оштрафував його на 850 грн.

Крім того, на Львівщині суд оштрафував за неналежне виконання батьківських обов'язків мати школярки, яка крала речі в учнів та вчителів. Жінці доведеться сплатити штраф у розмірі 1 700 грн.