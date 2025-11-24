Видео
Україна
Стрельба в школе Львова — Клименко пообещал усилить безопасность

Стрельба в школе Львова — Клименко пообещал усилить безопасность

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 23:59
обновлено: 23:59
Стрельба во львовской школе - что говорят в МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 24 ноября, во Львове произошла стрельба. На территории учебного заведения раздались выстрелы, в результате чего был ранен мужчина.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Читайте также:
У школі Львову стався збройний інцидент — у МВС назвали наслідки - фото 1
Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Стрельба во львовской школе

По словам Клименко, полиция оперативно сообщила о происшествии, а офицер Службы образовательной безопасности, который работал в школе, мгновенно среагировал: он разоружил и задержал нападавшего, а также вызвал следователей и медиков. По словам министра, профессиональные действия офицера позволили предотвратить дальнейшую опасность.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное. Правоохранители опросили всех участников и свидетелей инцидента, а оружие изъяли и передали на экспертизу.

Игорь Клименко отметил, что этот случай вновь продемонстрировал критическую проблему — недостаточный уровень базовой защиты украинских учебных заведений. По данным МВД, в школах по стране работают 1778 офицеров Службы образовательной безопасности, из них 68 — во Львове, что обеспечивает охват лишь чуть больше половины заведений города.

Министр подчеркнул, что присутствие офицера — важная, но недостаточная составляющая безопасности. Защита должна быть комплексной и включать контролируемые входы, четкое определение территории школы, систему видеонаблюдения, металлодетекторы и обязательное наличие подготовленного специалиста по безопасности.

Часть этих требований уже предусмотрена законом о безопасности в учебных заведениях. МВД совместно с МОН завершает разработку подзаконных актов, которые сделают такие стандарты обязательными для каждой школы.

Клименко также обратился к взрослым с напоминанием, что школа не является местом для выяснения отношений или решения конфликтов.

"Безопасность детей — принципиальный вопрос, от которого я никогда не отступлю", — подчеркнул министр, добавив, что учебные заведения должны оставаться безопасным местом как во время войны, так и после ее завершения.

Напомним, что мы сообщали, что во львовской школе №13 произошел инцидент со стрельбой после спора между родителями, переросшего в физический конфликт.

После этого мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на стрельбу возле одной из школ города.

МВД Львов стрельба Игорь Клименко ранение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
