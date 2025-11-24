Відео
Головна Львів Стрілянина у школі Львова — Клименко анонсував посилення безпеки

Стрілянина у школі Львова — Клименко анонсував посилення безпеки

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 23:59
Оновлено: 23:59
Стрілянина у львівській школі - що кажуть у МВС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 24 листопада, у Львові сталася стрілянина. На території навчального закладу пролунали постріли, унаслідок чого було поранено чоловіка.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Читайте також:
У школі Львову стався збройний інцидент — у МВС назвали наслідки - фото 1
Допис Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Стрілянина у львівській школі

За словами Клименка, поліція оперативно повідомила про подію, а офіцер Служби освітньої безпеки, який працював у школі, миттєво зреагував: він роззброїв і затримав нападника, а також викликав слідчих та медиків. За словами міністра, професійні дії офіцера дозволили запобігти подальшій небезпеці.

Потерпілого доставили до лікарні, його стан наразі оцінюють як задовільний. Правоохоронці опитали всіх учасників та свідків інциденту, а зброю вилучили та передали на експертизу.

Ігор Клименко наголосив, що цей випадок знову продемонстрував критичну проблему — недостатній рівень базового захисту українських навчальних закладів. За даними МВС, у школах по країні працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки, з них 68 — у Львові, що забезпечує охоплення лише трохи більше половини закладів міста.

Міністр підкреслив, що присутність офіцера — важлива, але недостатня складова безпеки. Захист має бути комплексним і включати контрольовані входи, чітке окреслення території школи, систему відеоспостереження, металодетектори та обов’язкову наявність підготовленого фахівця з безпеки.

Частина цих вимог уже передбачена законом про безпеку в закладах освіти. МВС спільно з МОН завершує розробку підзаконних актів, які зроблять такі стандарти обов’язковими для кожної школи.

Клименко також звернувся до дорослих із нагадуванням, що школа не є місцем для з’ясування стосунків чи вирішення конфліктів.

"Безпека дітей — принципове питання, від якого я ніколи не відступлю", — наголосив міністр, додавши, що навчальні заклади повинні залишатися безпечним місцем як під час війни, так і після її завершення.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що у львівській школі №13 стався інцидент зі стріляниною після суперечки між батьками, що переросла у фізичний конфлікт.

Після цього мер Львова Андрій Садовий відреагував на стрілянину біля однієї зі шкіл міста. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
