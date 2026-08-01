В ТЦК на Львовщине обнаружили мертвого военнослужащего: начато расследование

Сотрудник правоохранительных органов заполняет документы. Фото: пресс-служба Нацполиции

Иванна Чайка редактор политических новостей

В служебном помещении первого отдела Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Мостиска обнаружили военнослужащего без признаков жизни. Правоохранители проводят следственные действия, а предварительно инцидент квалифицировали как самоубийство. Во Львовском областном ТЦК и СП назначено служебное расследование.

Об этом сообщила группа по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Во Львовском ОТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военнослужащего

"Сегодня около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают правоохранители, которые проводят необходимые следственные действия. Предварительно происшествие квалифицировали как самоубийство, однако все обстоятельства смерти еще устанавливаются.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что по приказу начальника центра назначено специальное служебное расследование, которое проводит соответствующая комиссия.

Другие подробности об обстоятельствах смерти военнослужащего пока не разглашаются.

Как писали Новини.LIVE, сегодня во Львовской области легковой автомобиль Skoda Octavia столкнулся с рейсовым автобусом I-VAN на автодороге Дрогобыч — Довголука. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей, а полиция возбудила уголовное дело. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

В ночь на 30 июля по Львову РФ нанесла ракетный удар. В ходе аварийно-спасательных работ удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок. Однако в результате удара погиб один человек, еще более 30 получили ранения.