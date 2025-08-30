Убийство Парубия во Львове - что известно

Андрей Парубий. Фото: Facebook Андрея Парубия

В субботу, 30 августа, во Львове произошла стрельба. Как сообщают СМИ, неизвестные убили бывшего председателя ВР Андрея Парубия.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Пост Украинской правды. Фото: скриншот

Убийство Парубия

"Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове, речь идет об Андрее Парубие, бывшем председателе ВР", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранительные органы пока не называют имя убитого, но подчеркивают, что это был политический деятель.

Напомним, что сейчас полиция устанавливает обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения. Происшествие случилось во Франковском районе.

После этого полиция первое фото с места происшествия.