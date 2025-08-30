Вбивство Парубія у Львові — що відомо

Вбивство політичного діяча у Львові — у ЗМІ назвали ім'я
У суботу, 30 серпня, у Львові сталася стрілянина. Як повідомляють ЗМІ, невідомі вбили колишнього голову ВР Андрія Парубія.
Про це повідомляє видання "Українська правда".
Вбивство Парубія
"Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові, йдеться про Андрія Парубія, колишнього голову ВР", — говориться у повідомлення.
Варто зазначити, що правоохоронні органи поки не називають ім'я вбитого, але підкреслюють, що це був політичний діяч.
Нагадаємо, що наразі поліція встановлює обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові. Встановлено, що загиблий — відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Подія трапилася у Франківському районі.
Після цього поліція оприлюднила перше фото з місця події.
