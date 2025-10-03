Андрей Садовый поздравил педагогов Львова с Днем учителя — видео

Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Городской голова Львова Андрей Садовый накануне Дня учителя, который в этом году в Украине празднуют 5 октября, встретился с педагогами города. Он поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил за плодотворный труд.

Видео мэр опубликовал в своем Telegram в пятницу, 3 октября.

Садовый поздравил учителей Львова

Городской голова посетил торжественное мероприятие, на котором собрались львовские учителя. Садовый поблагодарил их за годы плодотворного труда, который особенно ценится во времена полномасштабной войны.

Отдельно, мэр отметил, что городская власть выделяет много средств для того, чтобы школьники могли получать качественное образование, и отметил, что заработная плата учителей также должна быть достойной.

"Все будут говорить о любви для учителей, но зарплаты — смешные. Мы во Львове даем, наверное, больше всего на образование и мой посыл — учителей надо любить деньгами. Это они оценят и скажут большое спасибо", — подчеркнул Садовый.

