Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Учителей надо любить деньгами — как Садовый поздравил педагогов

Учителей надо любить деньгами — как Садовый поздравил педагогов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 20:01
Андрей Садовый поздравил педагогов Львова с Днем учителя — видео
Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Городской голова Львова Андрей Садовый накануне Дня учителя, который в этом году в Украине празднуют 5 октября, встретился с педагогами города. Он поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил за плодотворный труд.

Видео мэр опубликовал в своем Telegram в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Садовый поздравил учителей Львова

Городской голова посетил торжественное мероприятие, на котором собрались львовские учителя. Садовый поблагодарил их за годы плодотворного труда, который особенно ценится во времена полномасштабной войны.

Отдельно, мэр отметил, что городская власть выделяет много средств для того, чтобы школьники могли получать качественное образование, и отметил, что заработная плата учителей также должна быть достойной.

"Все будут говорить о любви для учителей, но зарплаты — смешные. Мы во Львове даем, наверное, больше всего на образование и мой посыл — учителей надо любить деньгами. Это они оценят и скажут большое спасибо", — подчеркнул Садовый.

Напомним, накануне Андрей Садовый встретился с еврокомиссаром Мартой Кос, которая приехала во Львов с визитом и открыла Неделю устойчивости.

А также стало известно, что во Львове появится Мемориал Защитников. Городской голова показал проект будущего монумента.

образование Львов Андрей Садовый День учителя праздник
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации