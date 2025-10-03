Андрій Садовий привітав освітян Львова з Днем вчителя — відео

Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Міський голова Львова Андрій Садовий напередодні Дня вчителя, який цього року в Україні святкують 5 жовтня, зустрівся з освітянами міста. Він привітав їх із професійним святом та подякував за плідну працю.

Відео мер опублікував у своєму Telegram у п'ятницю, 3 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Садовий привітав вчителів Львова

Міський голова відвідав урочистий захід, на якому зібралися львівські вчителі. Садовий подякував їм за роки плідної праці, яка особливо цінується у часи повномасштабної війни.

Окремо, мер відзначив те, що міська влада виділяє багато коштів для того, щоб школярі могли отримувати якісну освіту, та зауважив, що заробітня плата вчителів також має бути гідною.

"Усі будуть говорити про любов для вчителів, але зарплати — смішні. Ми у Львові даємо, напевно, найбільше на освіту і мій посил — вчителів треба любити грошима. Це вони оцінять та скажуть велике дякую", — наголосив Садовий.

Нагадаємо, напередодні Андрій Садовий зустрівся з єврокомісаркою Мартою Кос, яка приїхала до Львова із візитом та відкрила Тиждень стійкості.

А також стало відомо, що у Львові з'явиться Меморіал Захисників. Міський голова показав проєкт майбутнього монументу.