На Львовщине женщина убила своего сожителя ножом в шею

Задержанная злоумышленница. Фото: Полиция Львовской области

Во Львовской области полицейские задержали злоумышленницу по подозрению в убийстве сожителя. Ей грозит до пятнадцати лет за решеткой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в пятницу, 23 августа.

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Как установили оперативники криминальной полиции совместно со следователями и сотрудниками других служб Червоноградского районного отдела полиции, 22 августа около часа ночи между 39-летней жительницей райцентра и ее 43-летним сожителем возник конфликт, который начался в квартире, а продолжился на лестничной клетке. Во время ссоры женщина нанесла мужчине удар ножом в шею, причинив смертельные травмы, после чего скрылась с места происшествия.

Проведенными мероприятиями правоохранители установили местонахождение злоумышленницы, которая скрывалась у родственников и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.