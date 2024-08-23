На Львівщині жінка вбила свого співмешканця ножем в шию

Затримана зловмисниця. Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині поліцейські затримали зловмисницю за підозрою у вбивстві співмешканця. Їй загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у п’ятницю, 23 серпня.

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Деталі справи

Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими та співробітниками інших служб Червоноградського районного відділу поліції, 22 серпня близько першої години ночі між 39-річною жителькою райцентру та її 43-річним співмешканцем виник конфлікт, який розпочався у квартирі, а продовжився на сходовій клітині. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у шию, спричинивши смертельні травми, після чого втекла з місця події.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисниці, яка переховувалась у родичів та затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.