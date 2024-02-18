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Взрыв во Львове — спасатели ликвидировали пожар в промышленном здании

18 февраля 2024 16:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрыв во Львове — спасатели ликвидировали пожар в промышленном здании
Пожар во Львове в результате взрыва. Фото: Varta 1
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове в воскресенье, 18 февраля, около 04:00 раздался мощный взрыв. В результате чего произошел пожар. На данный момент известно, что пожар удалось ликвидировать.

Об этом сообщила прессслужба Львовского городского совета.

Что известно о взрыве во Львове ночью 18 февраля

Как известно, происшествие произошло в Железнодорожном районе Львова вблизи улицы Антоновича. По информации СБУ во Львовской области, причиной взрыва не являлись ракеты.

"На месте происшествия с утра работали пожарные. Площадь возгорания составила примерно 400 кв.м. Также на месте присутствовали работники правоохранительных органов. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — добавили в сообщении.

Как оказалось, горело промышленное здание. Сейчас причины взрыва и пожара устанавливают специалисты.

Напомним, ранее во Львове, в ресторане "Реберня", произошел пожар. На место происшествия выехали несколько пожарных машин и карет скорой помощи.

Также жительница пострадавшего дома во Львове показала последствия очередной атаки РФ на город 15 февраля. По ее словам, когда началась ракетная атака, она выбежала на улицу, взяв с собой только документы.

Львов
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