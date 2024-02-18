Взрыв во Львове — спасатели ликвидировали пожар в промышленном здании

"На месте происшествия с утра работали пожарные. Площадь возгорания составила примерно 400 кв.м. Также на месте присутствовали работники правоохранительных органов. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — добавили в сообщении.

Как оказалось, горело промышленное здание. Сейчас причины взрыва и пожара устанавливают специалисты.

Напомним, ранее во Львове, в ресторане "Реберня", произошел пожар. На место происшествия выехали несколько пожарных машин и карет скорой помощи.

Также жительница пострадавшего дома во Львове показала последствия очередной атаки РФ на город 15 февраля. По ее словам, когда началась ракетная атака, она выбежала на улицу, взяв с собой только документы.