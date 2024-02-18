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Вибух у Львові — рятувальники ліквідували пожежу в промисловій будівлі

18 лютого 2024 16:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибух у Львові — рятувальники ліквідували пожежу в промисловій будівлі
Пожежа у Львові внаслідок вибуху. Фото: Varta 1
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові в неділю, 18 лютого, близько 04:00 пролунав потужний вибух. Внаслідок чого сталася пожежа. Станом на зараз відомо, що пожежу вдалося ліквідувати.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради

Що відомо про вибух у Львові вночі 18 лютого

Як відомо, подія сталася в Залізничному районі Львова біля вулиці Антоновича. За інформацією СБУ у Львівській області, причиною вибуху не були ракети. 

"На місці події від ранку працювали пожежники. Площа загоряння становила приблизно 400 кв. м. Також на місці були присутні працівники правоохоронних органів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає", — додали у повідомленні. 

Як виявилось, горіла промислова будівля. Наразі причини вибуху та пожежі встановлюють фахівці. 

Нагадаємо, раніше у Львові, в ресторані "Реберня", сталася пожежа. На місце події виїхали декілька пожежних машин та карет швидкої допомоги. 

Також мешканка постраждалого будинку у Львові показала наслідки чергової атаки РФ на місто 15 лютого. За її словами, коли розпочалася ракетна атака, вона одразу вибігла на вулицю, взявши із собою лише документи.

Львів
пожежа
вибух
рятувальники
люди

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