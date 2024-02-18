Вибух у Львові — рятувальники ліквідували пожежу в промисловій будівлі

Пожежа у Львові внаслідок вибуху. Фото: Varta 1

У Львові в неділю, 18 лютого, близько 04:00 пролунав потужний вибух. Внаслідок чого сталася пожежа. Станом на зараз відомо, що пожежу вдалося ліквідувати.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Що відомо про вибух у Львові вночі 18 лютого

Як відомо, подія сталася в Залізничному районі Львова біля вулиці Антоновича. За інформацією СБУ у Львівській області, причиною вибуху не були ракети.