Вибух у Львові — рятувальники ліквідували пожежу в промисловій будівлі

"На місці події від ранку працювали пожежники. Площа загоряння становила приблизно 400 кв. м. Також на місці були присутні працівники правоохоронних органів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає", — додали у повідомленні.
Як виявилось, горіла промислова будівля. Наразі причини вибуху та пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, раніше у Львові, в ресторані "Реберня", сталася пожежа. На місце події виїхали декілька пожежних машин та карет швидкої допомоги.
Також мешканка постраждалого будинку у Львові показала наслідки чергової атаки РФ на місто 15 лютого. За її словами, коли розпочалася ракетна атака, вона одразу вибігла на вулицю, взявши із собою лише документи.