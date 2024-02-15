Удар по Львову — мешканка постраждалого будинку показала наслідки атаки РФ

Мешканка Львова показує розбите вікно. Фото: скриншот

Львів'янка Світлана перебувала у своєму будинку, коли розпочалася російська ракетна атака у четвер, 15 лютого. Вона одразу вибігла на вулицю, взявши з собою лише документи.

Наслідки обстрілу жінка показала кореспонденту Новини.LIVE.

Львів'янка прокинулася від звуку вибуху

За словами жінки, вона почула дуже гучний вибух, після чого схопила документи і вибігла на вулицю.

"Вікно вибило повністю. Я спала у ліжку, скочила. Глянула у вікно, а там пожежа така... Вибух був дуже сильний і вогонь", — розповіла львів'янка.

Світлана також показала вибиті внаслідок вибухової хвилі вікна у вітальні її помешкання. Усюди лежали уламки скла.

"Вікно майже викрутило... Але воно не впало, висіло на завісах. Осколки всередину попадали", — пояснила жінка.

Нагадаємо, зранку 15 лютого очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про сильні вибухи в області. Повідомлялося про роботу ППО.

Згодом мер міста Андрій Садовий заявив, що зафіксовані влучання по місту.



На Львівську область летіло понад десять російських ракет. ППО збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.



Внаслідок російського обстрілу у Львові також постраждало дві школи, дитячий садок та 18 житлових будинків. Загалом вибито понад 400 вікон.