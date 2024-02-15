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Через обстріл у Львові пошкоджено об'єкти обленерго — загальні наслідки атаки

15 лютого 2024 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через обстріл у Львові пошкоджено об'єкти обленерго — загальні наслідки атаки
Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок ракетного обстрілу Львова пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксується. До того ж ворог пошкодив 18 житлових будинків, дві школи та дитячий садок.

Про це повідомили Міністерство енергетики України та мер Львова Андрій Садовий у четвер, 15 лютого.

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Пошкодження об'єктів обленерго

В Міненерго наголосили, що ранковий масований обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів.

"Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього знеструмлено об’єкт інфраструктури.

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Допис Міненерго. Фото: скриншот

Наслідки атаки РФ на Львів

Садовий розповів, що внаслідок російського обстрілу постраждало дві школи, дитячий садок та 18 житлових будинків. Загалом вибито понад 400 вікон.

Наслідки обстрілу Львова 15 лютого
Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Наслідки обстрілу Львова 15 лютого
Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Наслідки обстрілу Львова 15 лютого
Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Наслідки обстрілу Львова 15 лютого
Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Наслідки обстрілу Львова 15 лютого
Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

"Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", — додав мер міста.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, в четвер зранку, 15 лютого, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про сильні вибухи в області. За його словами, працювала ППО.

Згодом мер міста Андрій Садовий заявив, що зафіксовані влучання по місту. На Львівську область летіло понад десять російських ракет. ППО збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.

війна
Львів
Міненерго
обстріли
Андрій Садовий
окупанти
енергосистема

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