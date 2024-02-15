Через обстріл у Львові пошкоджено об'єкти обленерго — загальні наслідки атаки

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Внаслідок ракетного обстрілу Львова пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксується. До того ж ворог пошкодив 18 житлових будинків, дві школи та дитячий садок.

Про це повідомили Міністерство енергетики України та мер Львова Андрій Садовий у четвер, 15 лютого.

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Пошкодження об'єктів обленерго

В Міненерго наголосили, що ранковий масований обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів.

"Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього знеструмлено об’єкт інфраструктури.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Наслідки атаки РФ на Львів

Садовий розповів, що внаслідок російського обстрілу постраждало дві школи, дитячий садок та 18 житлових будинків. Загалом вибито понад 400 вікон.

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

"Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", — додав мер міста.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, в четвер зранку, 15 лютого, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про сильні вибухи в області. За його словами, працювала ППО.

Згодом мер міста Андрій Садовий заявив, що зафіксовані влучання по місту. На Львівську область летіло понад десять російських ракет. ППО збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.