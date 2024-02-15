Через обстріл у Львові пошкоджено об'єкти обленерго — загальні наслідки атаки
Внаслідок ракетного обстрілу Львова пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксується. До того ж ворог пошкодив 18 житлових будинків, дві школи та дитячий садок.
Про це повідомили Міністерство енергетики України та мер Львова Андрій Садовий у четвер, 15 лютого.
Пошкодження об'єктів обленерго
В Міненерго наголосили, що ранковий масований обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів.
"Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього знеструмлено об’єкт інфраструктури.
Наслідки атаки РФ на Львів
Садовий розповів, що внаслідок російського обстрілу постраждало дві школи, дитячий садок та 18 житлових будинків. Загалом вибито понад 400 вікон.
"Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує", — додав мер міста.
Нагадаємо, в четвер зранку, 15 лютого, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про сильні вибухи в області. За його словами, працювала ППО.
Згодом мер міста Андрій Садовий заявив, що зафіксовані влучання по місту. На Львівську область летіло понад десять російських ракет. ППО збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.
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