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Из-за обстрела во Львове повреждены объекты облэнерго — общие последствия атаки

15 февраля 2024 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из-за обстрела во Львове повреждены объекты облэнерго — общие последствия атаки
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате ракетного обстрела Львова повреждены объекты облэнерго. Однако дефицит в энергосистеме не фиксируется. К тому же враг повредил 18 жилых домов, две школы и детский сад.

Об этом сообщили Министерство энергетики Украины и мэр Львова Андрей Садовый в четверг, 15 февраля.

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Повреждение объектов облэнерго

В Минэнерго подчеркнули, что утренний массированный обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов.

"Однако в результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в том числе трансформаторная подстанция", — говорится в сообщении.

В результате этого обесточен объект инфраструктуры.

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Последствия атаки РФ на Львов

Садовый рассказал, что в результате российского обстрела пострадали две школы, детский сад и 18 жилых домов. В общем выбито более 400 окон.

Последствия обстрела Львова 15 февраля
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Последствия обстрела Львова 15 февраля
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Последствия обстрела Львова 15 февраля
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Последствия обстрела Львова 15 февраля
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Последствия обстрела Львова 15 февраля
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

"Есть трое раненых львовян, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает", — добавил мэр города.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, в четверг утром, 15 февраля, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о сильных взрывах в области. По его словам, работала ПВО.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый заявил, что зафиксированы попадания по городу. На Львовскую область летело более десяти российских ракет. ПВО сбила несколько вражеских целей, однако есть попадание в объект инфраструктуры.

война
Львов
Минэнерго
обстрелы
Андрей Садовый
оккупанты
энергосистема

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