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Удар по Львову — жительница пострадавшего дома показала последствия атаки РФ

15 февраля 2024 16:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Удар по Львову — жительница пострадавшего дома показала последствия атаки РФ
Жительница Львова показывает разбитое окно. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Львовянка Светлана находилась в своем доме, когда началась российская ракетная атака в четверг, 15 февраля. Она выбежала на улицу, взяв с собой только документы.

Последствия обстрела женщина показала корреспонденту Новини.LIVE.

Львовянка очнулась от звука взрыва

По словам женщины, она услышала громкий взрыв, после чего схватила документы и выбежала на улицу.

"Окно выбило полностью. Я спала в постели, вскочила. Взглянула в окно, а там пожар такой... Взрыв был очень сильный и огонь", — рассказала львовянка.

Светлана также показала выбитые в результате взрывной волны окна в гостиной ее дома. Всюду лежали обломки стекла.

"Окно почти выкрутило... Но оно не упало, висело на занавесах. Осколки внутрь попадали", — объяснила женщина.

Напомним, утром 15 февраля глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о сильных взрывах в области. Сообщалось о работе ПВО.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый заявил, что зафиксированы попадания по городу. На Львовскую область летело более десяти российских ракет. ПВО сбило несколько враждебных целей, однако есть попадание в объект инфраструктуры.

В результате российских обстрелов во Львове также пострадали две школы, детский сад и 18 жилых домов. Всего выбито более 400 окон.

война
Львов
обстрелы
ракеты
дом

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