Война с животными — на Львовщине призвали прекратить убивать четвероногих

Охота на животных. Иллюстративное фото: из открытых источников

На Львовщине зоозащитники призвали прекратить убийство бездомных животных. Накануне появилась информация о том, что 21 января в одной из общин разрешили отстреливать бродячих собак, кошек, лис и ворон.

Об этом написал руководитель приюта для животных Орест Залипский.

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Во Львовской области призывают прекратить отстреливать животных

"Нам, как организации, которая с начала великой войны принимала, спасала тысячи разных животных из зон боевых действий, очень больно и не понятно тот факт, что во Львовской области охотниками массово отстреливаются собаки, коты, лисы, вороны и другие звери, особенно в военное время. В то время, когда очень часто военные с передовой спасают и просят принять нас животных. Когда волонтеры под обстрелами спасают животных, во Львовской области устраивают войны с животными!" — говорится в сообщении.

Участники организации обратились в Министерство защиты окружающей среды и природные ресурсы Украины и попросили стать на защиту животных. Также жителей Сокольницкой ОТГ призвали 21 января держать своих домашних любимцев, а также забрать бездомных четырехлапых к себе домой во время отстрела.

Обращение зоозащитников. Фото: Орест Залипский\Telegram

Напомним, еще в декабре 2023 года во Львовской области устроили отстрел животных. В Мостиском городском совете объявили об охоте на волков, лис, а также на бродячих собак и кошек.

Стоит добавить, что во Львовской области внесли изменения в правила охоты. Радеховский городской совет ввел отстрел не только диких животных, но и бездомных кошек и собак. В сети произошел скандал, жители региона возмущены таким решением.