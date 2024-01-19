Війна з тваринами — на Львівщині закликали припинити вбивати чотирилапих

Полювання на тварин. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Львівщині зоозахисники закликали припинити вбивство безпритульних тварин. Наперердодні з'явилася інформація про те, що 21 січня в одній з громад дозволили відстрілювати бродячих собак, котів, лисиць та ворон.

Про це написав керівник притулку для тварин Орест Залипський.

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На Львівщині закликають припинити відстрілювати тварин

"Нам, як організації , яка від початку великої війни приймала, рятувала тисячі різних тварин з зон бойових дій ,дуже боляче та не зрозуміло той факт, що у Львівській області мисливцями масово відстрілюються собаки, коти, лисиці, ворони та інші звірі , особливо в військовий час. В той час, коли дуже часто військові з передової рятують і просять прийняти нас тварин. Коли волонтери під обстрілами рятують тварин, в Львівській області влаштовують війни з тваринами!", — йдеться у повідомленні.

Учасники організації звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та поприсили стати на захист тварин. Також жителів Сокільницької ОТГ закликали 21 січня тримати свої домашніх улюбленців, а також забрати безпритульних чотирилапих до себе додому на час відстрілу.

Звернення зоозахисників. Фото: Орест Залипський\Telegram

Нагадаємо, ще у грудні 2023 у Львівській області влаштували відстріл тварин. У Мостиській міській раді оголосили про полювання на вовків, лисиць, а також на бродячих собак і котів.

Варто додати, що на Львівщині внесли зміни до правил мисливства. Радехівська міська рада запровадила відстрілювання не лише диких тварин, але й безпритульних котів та собак. У мережі стався скандал, жителі регіону обурені таким рішенням.