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Военный из Львова попал в рейтинг издания Forbes

18 сентября 2023 16:09
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Марта Байдака
Журналист
Военный из Львова попал в рейтинг издания Forbes
Военный Юрий Гуляк. Фото: Facebook 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Военный 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ попал в рейтинг издания Forbes, где отметили 30 самых успешных деятелей Украины до 30 лет. В рейтинг попал 24-летний командир батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВСУ Юрий Гуляк.

Об этом сообщили в Службе связей с общественностью бригады.

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Юрию Гуляко 24 года. Он командир батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней. Участвовал в боях за Новую Каховку, Вознесенск, Бахмут, Лисичанск, Харьковщину. Один из самых молодых комбатов ВСУ.

Юрий Гуляк во время награждения. Фото:
Юрий Гуляк во время награждения. Фото: Facebook 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ

"Обычно в рейтинге Forbes Ukraine "30 до 30-ти" — предприниматели или активисты. В украинском рейтинге — много военных. Ведь престиж военной службы постоянно растет. Растет и понимание, что наши воины являются надежным щитом и оберегом всем нам", — говорится в сообщении.

Forbes Ukraine уже в четвертый раз делает такой список. Организаторы отмечают, что у проекта базовая идея: найти невероятных молодых людей и примером вдохновить других. Как отмечают в издании, кандидатов в список могли предложить как члены жюри или редакция издания, так и кто-либо из читателей. Всего в этом году было предложено более 6 сотен кандидатур, но в итоговый список попали кандидаты с максимальными оценками от экспертов.

Напомним, мы ранее писали, что во Львов прибыли военнослужащие из "Игр непокоренных". В нынешних играх приняли участие 25 украинских ветеранов.

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