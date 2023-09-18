Військовий зі Львова потрапив у рейтинг видання Forbes

Військовий Юрій Гуляк. Фото: Facebook 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ

Військовий 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ потрапив у рейтинг видання Forbes, де відзначили 30 найуспішніших діячів України до 30 років. До рейтингу потрапив 24-річний командир батальйону 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Юрій Гуляк.

Про це повідомили у Службі зв’язків з громадськістю бригади.

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Юрій Гуляк нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів

Юрію Гуляку 24 роки. Він командир батальйону 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. Брав участь у боях за Нову Каховку, Вознесенськ, Бахмут, Лисичанськ, Харківщину. Один з наймолодших комбатів ЗСУ.

Юрій Гуляк під час нагородження. Фото: Facebook 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ

"Зазвичай в рейтингу Forbes Ukraine "30 до 30-ти"- підприємці чи активісти. В українському рейтингу — багато військових. Адже престиж військової служби постійно зростає. Зростає і розуміння, що наші воїни є надійним щитом та оберегом всім нам", — йдеться у повідомленні.

Forbes Ukraine вже вчетверте робить такий список. Організатори зазначають, що у проєкту базова ідея: знайти неймовірних молодих людей і їхнім прикладом надихнути інших. Як зазначають у виданні, кандидатів до списку могли запропонувати як члени журі чи редакція видання, так і будь-хто з читачів. Усього цьогоріч запропонували понад 6 сотень кандидатур, але до підсумкового списку потрапили кандидати із максимальними оцінками від експертів.

Нагадаємо, ми раніше писали що, до Львова прибули військовослужбовці з "Ігор нескорених". В цьогорічних іграх взяли участь 25 українських ветеранів.