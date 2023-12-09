Выписал себе премии на 100 тысяч — во Львовской области наказали местного мэра

Мэр Ходорова Олег Коцовский. Фото: Ходорів Сьогодні

Во Львовской области суд признал виновным мэра Ходорова Олега Коцовского в нарушении требований по предотвращению интересов. Как известно, он собственноручно выписывал себе премии в сумме более 100 тысяч гривен. Ему выписали 3400 гривен штрафа.

Об этом пишет издание ZAXID.NET, ссылаясь на постановление Жидачевского районного суда.

Читайте также:

Что известно о деле городского головы Ходорова

Кроме того, Коцовский принимал участие в голосовании по продаже земли компании, совладелец которой его сын.

"Как указано в постановлении суда, вынесенном в декабре 2023 года, мэр Ходорова Олег Коцовский с декабря 2021 года регулярно выписывал себе премии, не сообщая о конфликте интересов. В материалах дела указано, что с декабря 2021 по декабрь 2022 года Коцовский премировал себя на 107 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Ходорова в июне 2023 года прологосовал за выкуп земли компанией "Будремуслуги", связанной с его сыном Андреем Коцовским.

Суд над Коцовским

Поэтому в отношении городского головы был составлен протокол, касающийся административного правонарушения, о котором было сообщено анонимно.

"В суде Олег Коцовский признал свою вину и рассказал, что на сессии горсовета ошибся и проголосовал машинально, не подумав о последствиях. Его голос не был критичным для принятия решения. О назначении себе премии, Коцовский рассказал, что обращался к сессии с вопросом о выплате ему премиальных. Каждый месяц подписывал распоряжение о премировании, в частности себя. Признает, что должен сообщить об этих обстоятельствах, однако этого не сделал", — добавили в материале.

Отмечено, что рассмотрением дела занимался Андрей Павлив. Он исследовал все материалы дела и признал Олега Коцовского виновным в том, что он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Ему был назначен штраф в размере 3400 гривен.

Однако на такое решение еще могут подать апелляцию.

Что известно об Олеге Коцовском

"В 2020 году в Ходорове избиратели в очередной раз избрали главой Олега Коцовского, который баллотировался от "ЕС". Он был городским головой Ходорова с 1994 по 2006 год с перерывом в один срок. В 2016 году выиграл выборы на главу Ходоровской общины. Был членом партии "Наша Украина" и занимался строительным бизнесом. В начале 2020 года Олег Коцовский стал фигурантом расследования по вырубке древесины, в частности его подозревали в растрате имущества", — напомнили журналисты издания.

Напомним, ранее во Львове осудили Андрея Стадника за незаконную переправку уклонистов за границу. Его удалось задержать после того, как он получил семь тысяч долларов от одного из военнообязанных.