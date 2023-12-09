Виписав собі премії на 100 тисяч — на Львівщині покарали місцевого мера

Мер Ходорова Олег Коцовський. Фото: Ходорів Сьогодні

У Львівській області суд визнав винним мера Ходорова Олега Коцовського у порушенні вимог щодо запобігання інтересів. Як відомо, він власноруч виписував собі премії сумою понад 100 тисяч гривень. Йому виписали 3400 гривень штрафу.

Про це пише видання ZAXID.NET, посилаючись на постанову Жидачівського районного суду.

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Крім того, Коцовський брав участь у голосуванні щодо продажу землі компанії, співвласник якої його син.

"Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, мер Ходорова Олег Коцовський з грудня 2021 року регулярно виписував собі премії, не повідомляючи про конфлікт інтересів. У матеріалах справи вказано, що з грудня 2021 до грудня 2022 року Коцовський преміював себе на 107 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Крім того, мер Ходорова в червні 2023 року прологосував за викуп землі компанією "Будремпослуги", яка пов'язана з його сином Андрієм Коцовським.

Суд над Коцовським

Тому щодо міського голови було складено протокол, який стосується адміністративного правопорушення, про яке було повідомлено анонімно.

"У суді Олег Коцовський визнав свою провину та розповів, що на сесії міськради помилився і проголосував машинально, не подумавши про наслідки. Його голос не був критичним для ухвалення рішення. Щодо призначення собі премії, Коцовський розповів, що звертався до сесії з питанням щодо виплати йому преміальних. Кожного місяця підписував розпорядження щодо преміювання, зокрема себе. Визнає, що мав повідомити про ці обставини, однак цього не зробив", — додали у матеріалі.

Зазначається, що розглядом справи займався Андрій Павлів. Він дослідив всі матеріали справи та визнав Олега Коцовського винним в тому, що він порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Йому було призначено штраф у розмірі 3400 гривень.

Проте на таке рішення ще можуть подати апеляцію.

Що відомо про Олега Коцовського

"У 2020 році у Ходорові виборці вкотре обрали головою Олега Коцовського, який балотувався від "ЄС". Він був міським головою Ходорова з 1994 до 2006 року з перервою в один термін. У 2016 році виграв вибори на голову Ходорівської громади. Був членом партії "Наша Україна" та займався будівельним бізнесом. На початку 2020 року Олег Коцовський став фігурантом розслідування щодо вирубування деревини, зокрема його підозрювали у розтраті майна", — нагадали журналісти видання.

Нагадаємо, раніше у Львові засудили Андрія Стадника за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Його вдалося затримати після того, як він отримав сім тисяч доларів від одного з військовозобов'язаних.