Погода во Львове на День отца 15 июня — синоптики предупреждают об опасности

Женщина страдает от жары. Иллюстративное фото: freepik

Погоду во Львове в воскресенье, 15 июня, будет определять повышенное атмосферное давление. Это означает, что небо будет почти безоблачным, а дожди ожидать не стоит. В то же время синоптики предупреждают о тумане и пожарной опасности.

Об этом сообщает Львовский гидрометеоцентр.

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Погода во Львове 15 июня

"Погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления... Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с", — прогнозируют метеорологи.

Температура воздуха:

по области: ночью +6...+11 °C, днем +21...+26 °C;

по городу: ночью +7...+9 °C, днем +22...+14 °C.

В гидрометцентре предупреждают об ухудшении видимости из-за утренних туманов — 500 — 1000 м, также добавляют, что атмосферное давление несколько снизится, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Скриншот сообщения Львовского гидрометцентра в Facebook

Пожарная опасность на Львовщине

Синоптики отмечают, что 15 июня во Львовской области объявлена пожарная опасность преимущественно высокая — 4-й класс, а местами средняя — 3-й класс. Зато в Дрогобыче — чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

"Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — уточнили в гидрометцентре.

Пожарная опасность на Львовщине. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Напомним, что в субботу, 14 июня, во Львове состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Под лозунгом "Не молчи, плен убивает" на улицы города вышло около сотни человек.

Также мы сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый анонсировал появление нового современного рынка в городе. Предполагается, что он будет иметь удобные туалеты и лабораторию для проверки качества продуктов.