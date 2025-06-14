Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Високий атмосферний тиск — як це вплине на погоду у Львові завтра

Високий атмосферний тиск — як це вплине на погоду у Львові завтра

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 23:02
Погода у Львові на День батька 15 червня — синоптики попереджають про небезпеку
Жінка страждає від спеки. Ілюстративне фото: freepik
Ключові моменти Погода у Львові 15 червня Пожежна небезпека на Львівщині

Погоду у Львові в неділю, 15 червня, визначатиме підвищений атмосферний тиск. Це означає, що небо буде майже безхмарним, а дощі очікувати не варто. Водночас синоптики попереджають про туман та пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Львівський гідрометеоцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода у Львові 15 червня

"Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску... Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с", — прогнозують метеорологи.

Температура повітря:

  • по області: вночі +6...+11 °C, вдень +21...+26 °C;
  • по місту: вночі +7...+9 °C, вдень +22...+14 °C.

У гідрометцентрі попереджають про погіршення видимості через ранкові тумани — 500 – 1000 м, також додають, що атмосферний тиск дещо знизиться, а відносна вологість повітря зменшиться.

Високий атмосферний тиск — як це вплине на погоду у Львові завтра - фото 1
Скриншот допису Львівського гідрометцентру у Facebook

Пожежна небезпека на Львівщині

Синоптики зазначають, що 15 червня у Львівській області оголошена пожежна небезпека переважно висока — 4-й клас, а подекуди середня — 3-й клас. Натомість у Дрогобичі — надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — уточнили в гідрометцентрі.

Погода на день батька 15 червня
Пожежна небезпека на Львівщині. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Нагадаємо, що в суботу, 14 червня, у Львові відбулась акція на підтримку українських військовополонених. Під гаслом "Не мовчи, полон вбиває" на вулиці міста вийшло близько сотні людей.

Також ми повідомляли, що мер Львова Андрій Садовий анонсував появу нового сучасного ринку в місті. Передбачається, що він матиме зручні туалети та лабораторію для перевірки якості продуктів.

погода Львів прогноз погоди небезпека спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації