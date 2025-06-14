Погода у Львові на День батька 15 червня — синоптики попереджають про небезпеку

Жінка страждає від спеки. Ілюстративне фото: freepik

Погоду у Львові в неділю, 15 червня, визначатиме підвищений атмосферний тиск. Це означає, що небо буде майже безхмарним, а дощі очікувати не варто. Водночас синоптики попереджають про туман та пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Львівський гідрометеоцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода у Львові 15 червня

"Погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску... Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с", — прогнозують метеорологи.

Температура повітря:

по області: вночі +6...+11 °C, вдень +21...+26 °C;

по місту: вночі +7...+9 °C, вдень +22...+14 °C.

У гідрометцентрі попереджають про погіршення видимості через ранкові тумани — 500 – 1000 м, також додають, що атмосферний тиск дещо знизиться, а відносна вологість повітря зменшиться.

Скриншот допису Львівського гідрометцентру у Facebook

Пожежна небезпека на Львівщині

Синоптики зазначають, що 15 червня у Львівській області оголошена пожежна небезпека переважно висока — 4-й клас, а подекуди середня — 3-й клас. Натомість у Дрогобичі — надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

"Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — уточнили в гідрометцентрі.

Пожежна небезпека на Львівщині. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Нагадаємо, що в суботу, 14 червня, у Львові відбулась акція на підтримку українських військовополонених. Під гаслом "Не мовчи, полон вбиває" на вулиці міста вийшло близько сотні людей.

Також ми повідомляли, що мер Львова Андрій Садовий анонсував появу нового сучасного ринку в місті. Передбачається, що він матиме зручні туалети та лабораторію для перевірки якості продуктів.