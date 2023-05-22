30-летний мужчина в реанимации в результате ДТП во Львовской области

Последствия столкновения автомобилей Renault Megane и Porsche Cayenne. Фото: Нацполиция Львовщины

Накануне, на автодороге "Львов — Краковец", между селами Терновица и Рулево Яворивского района, произошло ДТП. По информации Нацполиции Львовщины, столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного автомобиля попал в реанимацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовщины .

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Подробности ДТП

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Renault Megane, которым управлял 30-летний житель одного из сел Яворивского района, и Porsche Cayenne под управлением 54-летней киевлянки.

Porsche Cayenne после ДТП Фото: Нацполиция Львовщины

В результате ДТП водитель Renault Megane получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимацию.

По факту следователи Яворивского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине произошло тройное ДТП , есть погибшие.

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