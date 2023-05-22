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Внаслідок ДТП на Львівщині 30-річний чоловік опинився в реанімації

22 травня 2023 10:41
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Марта Байдака
Журналіст
30-річний чоловік у реанімації внаслідок ДТП на Львівщині
Наслідки зіткнення автомобілів Renault Megane та Porsche Cayenne. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, на автодорозі "Львів — Краковець", між селами Терновиця та Рулево Яворівського району, трапилася ДТП. За інформацією Нацполіції Львівщини, зіткнулися два легкових автомобілі. Водій однієї автівки потрапив в реанімацію.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Львівщини.

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Деталі ДТП

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керував 30-річний житель одного з сіл Яворівського району, та Porsche Cayenne під керуванням 54-річної киянки.

Porsche Cayenne після ДТП
Porsche Cayenne після ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини 

Внаслідок ДТП водій Renault Megane отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.

За фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же ж термін. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині сталася потрійна ДТП, є загиблі.

Також, ми писали, що на Львівщині маршрутка на смерть збила велосипедиста.

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