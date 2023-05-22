30-річний чоловік у реанімації внаслідок ДТП на Львівщині

Наслідки зіткнення автомобілів Renault Megane та Porsche Cayenne. Фото: Нацполіція Львівщини

Напередодні, на автодорозі "Львів — Краковець", між селами Терновиця та Рулево Яворівського району, трапилася ДТП. За інформацією Нацполіції Львівщини, зіткнулися два легкових автомобілі. Водій однієї автівки потрапив в реанімацію.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Львівщини.

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Деталі ДТП

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керував 30-річний житель одного з сіл Яворівського району, та Porsche Cayenne під керуванням 54-річної киянки.

Porsche Cayenne після ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини

Внаслідок ДТП водій Renault Megane отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.

За фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же ж термін. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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