Во Львове будет дождь, а в горах — мокрый снег: прогноз погоды на завтра
Во вторник, 3 ноября, во Львовской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, а в горах — мокрый снег. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха в области составит до +9 °C, а во Львове днем прогреется до +8 °C.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.
Какая будет погода на Львовщине 3 ноября
По прогнозу синоптиков, погоду в области будет определять юго-восточная периферия антициклона с центром над Великобританией и влияние высотной впадины.
В течение сутокожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет идти небольшой дождь, а в горных районах — дождь с мокрым снегом. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер будет северо-восточный, со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +0…+5 °C, днём — +4…+9 °C.
Погода во Львове 3 ноября
Во Львове также прогнозируют облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер будет северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +0…+2 °C, а днем поднимется до +6…+8 °C.
Какова будет ситуация на реках Львовщины
На многих реках Львовской области показатели остаются близкими к минимальным многолетним значениям. На отдельных участках бассейна Западного Буга наблюдается стоячая вода . В частности , это касается рек Рата, Свиня и Солокия.
В ближайшие сутки существенных изменений гидрологической ситуации не ожидается. Низкие уровни воды сохранятся, а их колебания будут незначительными.
Последние новости Львова
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 ноября российские беспилотники атаковали Львовскую область. В результате падения дронов и их обломков в Львовской общине были повреждены жилые дома, автомобили и складское помещение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Также Новини.LIVE писали о ДТП в Бродах на Львовщине, где 16-летний подросток на электросамокате столкнулся с 77-летней велосипедисткой. Женщина получила травмы, её госпитализировали. По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело.