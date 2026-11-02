Девушка гуляет в дождливую погоду в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, во Львовской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, а в горах — мокрый снег. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха в области составит до +9 °C, а во Львове днем прогреется до +8 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 3 ноября

По прогнозу синоптиков, погоду в области будет определять юго-восточная периферия антициклона с центром над Великобританией и влияние высотной впадины.

Погода во Львове 3 ноября. Фото: Meteoprog

В течение сутокожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет идти небольшой дождь, а в горных районах — дождь с мокрым снегом. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет северо-восточный, со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +0…+5 °C, днём — +4…+9 °C.

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Погода во Львове 3 ноября

Во Львове также прогнозируют облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +0…+2 °C, а днем поднимется до +6…+8 °C.

Какова будет ситуация на реках Львовщины

На многих реках Львовской области показатели остаются близкими к минимальным многолетним значениям. На отдельных участках бассейна Западного Буга наблюдается стоячая вода . В частности , это касается рек Рата, Свиня и Солокия.

Обзор гидрологической ситуации на Львовщине. Фото: Укргидрометцентр

В ближайшие сутки существенных изменений гидрологической ситуации не ожидается. Низкие уровни воды сохранятся, а их колебания будут незначительными.

Последние новости Львова

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 ноября российские беспилотники атаковали Львовскую область. В результате падения дронов и их обломков в Львовской общине были повреждены жилые дома, автомобили и складское помещение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE писали о ДТП в Бродах на Львовщине, где 16-летний подросток на электросамокате столкнулся с 77-летней велосипедисткой. Женщина получила травмы, её госпитализировали. По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело.