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Головна Львів У Львові дощитиме, а в горах випаде мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

У Львові дощитиме, а в горах випаде мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Ua ru
2 листопада 2026 14:37
Погода у Львові та області 3 листопада: дощі, туман і мокрий сніг Новини.LIVE
Дівчина йде у дощову погоду в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі, а в горах — мокрий сніг. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря в області становитиме до +9 °C, а у Львові вдень прогріється до +8 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 3 листопада

За прогнозом синоптиків, погоду в області визначатиме південно-східна периферія антициклону з центром над Великою Британією та вплив висотної улоговини.

У Львові дощитиме, а в горах випаде мокрий сніг: прогноз погоди на завтра - фото 1
Погода у Львові 3 листопада. Фото: Meteoprog

Упродовж доби очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями йтиме невеликий дощ, а в гірських районах — дощ із мокрим снігом. Уночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +0…+5 °C, удень — +4…+9 °C.

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Погода у Львові 3 листопада

У Львові також прогнозують хмарність із проясненнями та невеликий дощ. Уночі й уранці можливий слабкий туман.

Вітер буде північно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +0…+2 °C, а вдень підніметься до +6…+8 °C.

Якою буде ситуація на річках Львівщини

На багатьох річках Львівщини показники залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень. На окремих ділянках басейну Західного Бугу спостерігається стояча вода. Зокрема, це стосується річок Рата, Свиня та Солокія.

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Огляд гідрологічної ситуації на Львівщині. Фото: Укргідрометцентр

У найближчу добу істотних змін гідрологічної ситуації не очікують. Низькі рівні води зберігатимуться, а їхні коливання будуть незначними.

Останні новини Львова

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 1 листопада російські безпілотники атакували Львівщину. Унаслідок падіння дронів та їхніх уламків у Львівській громаді були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та складське приміщення. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE писали про ДТП у Бродах на Львівщині, де 16-річний підліток на електросамокаті зіткнувся з 77-річною велосипедисткою. Жінка отримала травми, її госпіталізували. За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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