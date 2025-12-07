Видео
Україна
Видео

Во Львове на поле захоронений зажгли Вифлеемский огонь — видео

Дата публикации 7 декабря 2025 18:35
В Львове 7 декабря зажгли Вифлеемский огонь — видео
Люди зажигают свечи. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 7 декабря, на поле почетных захоронений зажгли Вифлеемский огонь. Известно, что пламя в этом году в Украину прибыло из Вены.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вифлеемский огонь во Львове

Пламя ежегодно зажигают в Вифлееме, после чего его доставляют в Австрию, а оттуда оно распространяется по всей Европе. Украинские скауты присоединились к этой инициативе еще в 1992 году. С тех пор огонь передают в громады, храмы, больницы и воинам.

Вифлеємський вогонь у Львові
Лампадка с огнем. Фото: Новини.LIVE
Вифлеємський вогонь у Львові 7 грудня
Вифлеемский огонь во Львове. Фото: Новини.LIVE
До Львова доставили Вифлеємський вогонь
Дети с лампадками. Фото: Новини.LIVE

Лампадки со свечами зажгли на поле почетных захоронений возле могил павших героев как символ памяти, уважения и благодарности.

Поле почесних поховань у Львові
Поле почетных захоронений. Фото: Новини.LIVE
Могили у Львові
Вифлеемский огонь на поле почетных захоронений. Фото: Новини.LIVE
Люди на кладовищі у Львові
Женщина устанавливает лампадку на могилу погибшего воина. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 5 декабря во Львове зажгли новогоднюю елку на главной площади города. Новини.LIVE показали, как это было.

А 30 ноября во Львове состоялась акция в поддержку украинских военнопленных и без вести пропавших воинов.

Львов Австрия огонь могилы свечи
Автор:
Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
