В Львове 7 декабря зажгли Вифлеемский огонь — видео

Люди зажигают свечи. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 7 декабря, на поле почетных захоронений зажгли Вифлеемский огонь. Известно, что пламя в этом году в Украину прибыло из Вены.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вифлеемский огонь во Львове

Пламя ежегодно зажигают в Вифлееме, после чего его доставляют в Австрию, а оттуда оно распространяется по всей Европе. Украинские скауты присоединились к этой инициативе еще в 1992 году. С тех пор огонь передают в громады, храмы, больницы и воинам.

Лампадка с огнем. Фото: Новини.LIVE

Вифлеемский огонь во Львове. Фото: Новини.LIVE

Дети с лампадками. Фото: Новини.LIVE

Лампадки со свечами зажгли на поле почетных захоронений возле могил павших героев как символ памяти, уважения и благодарности.

Поле почетных захоронений. Фото: Новини.LIVE

Вифлеемский огонь на поле почетных захоронений. Фото: Новини.LIVE

Женщина устанавливает лампадку на могилу погибшего воина. Фото: Новини.LIVE

