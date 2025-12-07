В Львове 7 декабря зажгли Вифлеемский огонь — видео

Во Львове на поле захоронений зажгли Вифлеемский огонь — видео
Во Львове в воскресенье, 7 декабря, на поле почетных захоронений зажгли Вифлеемский огонь. Известно, что пламя в этом году в Украину прибыло из Вены.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Вифлеемский огонь во Львове
Пламя ежегодно зажигают в Вифлееме, после чего его доставляют в Австрию, а оттуда оно распространяется по всей Европе. Украинские скауты присоединились к этой инициативе еще в 1992 году. С тех пор огонь передают в громады, храмы, больницы и воинам.
Лампадки со свечами зажгли на поле почетных захоронений возле могил павших героев как символ памяти, уважения и благодарности.
