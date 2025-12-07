У Львові 7 грудня запалили Вифлеємський вогонь — відео

Люди запалюють свічки. Фото: Новини.LIVE

У Львові у неділю, 7 грудня, на полі почесних поховань запалили Вифлеємський вогонь. Відомо, що полумʼя цього року до України прибуло з Відня.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вифлеємський вогонь у Львові

Полум’я щороку запалюють у Вифлеємі, після чого його доставляють до Австрії, а звідти воно поширюється по всій Європі. Українські скаути долучилися до цієї ініціативи ще у 1992 році. З того часу вогонь передають у громади, храми, лікарні та воїнам.

Лампадка з вогнем. Фото: Новини.LIVE

Вифлеємський вогонь у Львові. Фото: Новини.LIVE

Діти з лампадками. Фото: Новини.LIVE

Лампадки зі свічками запалили на полі почесних поховань біля могил полеглих героїв як символ пам’яті, шани та вдячності.

Поле почесних поховань. Фото: Новини.LIVE

Вифлеємський вогонь на полі почесних поховань. Фото: Новини.LIVE

Жінка встановлює лампадку на могилу загиблого воїна. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 5 грудня у Львові запалили новорічну ялинку на головній площі міста. Новини.LIVE показали, як це було.

А 30 листопада у Львові відбулася акція на підтримку українських військовополонених та безвісти зниклих воїнів.