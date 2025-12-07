У Львові 7 грудня запалили Вифлеємський вогонь — відео

У Львові на полі поховань запалили Вифлеємський вогонь — відео
У Львові у неділю, 7 грудня, на полі почесних поховань запалили Вифлеємський вогонь. Відомо, що полумʼя цього року до України прибуло з Відня.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Вифлеємський вогонь у Львові
Полум’я щороку запалюють у Вифлеємі, після чого його доставляють до Австрії, а звідти воно поширюється по всій Європі. Українські скаути долучилися до цієї ініціативи ще у 1992 році. З того часу вогонь передають у громади, храми, лікарні та воїнам.
Лампадки зі свічками запалили на полі почесних поховань біля могил полеглих героїв як символ пам’яті, шани та вдячності.
