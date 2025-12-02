Видео
Во Львове началось заседание по делу об убийстве Фарион

Во Львове началось заседание по делу об убийстве Фарион

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 13:21
Убийство Фарион — во Львове продолжается судебное заседание
Подозреваемый Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 2 декабря началось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сегодня будут допрашивать свидетеля.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Читайте также:

Заседание суда по делу убийства Фарион

Известно, что сегодня будут допрашивать свидетеля со стороны защиты подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Из соображений безопасности свидетеля запретили снимать и показывать. Она рассказала, что видела вероятного убийцу во Львове, но уверяет, что это был не подозреваемый.

Отметим, ранее суд продлил Зинченко меру пресечения в виде ареста до 12 января 2026 года. Прошлое заседание состоялось 26 ноября.

Напомним, ранее дочь Ирины Фарион объяснила, что могло стать причиной убийства. К этому причастен русский язык.

В то же время мать Зинченко заявила, что он не мог совершить убийство Фарион. По словам женщины, в этот день он не мог "даже плохо думать".

суд убийство Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
