Убийство Фарион — во Львове продолжается судебное заседание

Во Львове началось заседание по делу об убийстве Фарион
Во Львове 2 декабря началось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сегодня будут допрашивать свидетеля.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.
Заседание суда по делу убийства Фарион
Известно, что сегодня будут допрашивать свидетеля со стороны защиты подозреваемого Вячеслава Зинченко.
Из соображений безопасности свидетеля запретили снимать и показывать. Она рассказала, что видела вероятного убийцу во Львове, но уверяет, что это был не подозреваемый.
Отметим, ранее суд продлил Зинченко меру пресечения в виде ареста до 12 января 2026 года. Прошлое заседание состоялось 26 ноября.
Напомним, ранее дочь Ирины Фарион объяснила, что могло стать причиной убийства. К этому причастен русский язык.
В то же время мать Зинченко заявила, что он не мог совершить убийство Фарион. По словам женщины, в этот день он не мог "даже плохо думать".
Читайте Новини.LIVE!