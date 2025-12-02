Вбивство Фаріон — у Львові триває судове засідання

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Львові 2 грудня розпочалося чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні допитуватимуть свідка.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

Засідання суду у справі вбивства Фаріон

Відомо, що сьогодні допитуватимуть свідка зі сторони захисту підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

З міркувань безпеки свідка заборонили знімати та показувати. Вона розповіла, що бачила ймовірного вбивцю у Львові, але запевняє, що це був не підозрюваний.

Зазначимо, раніше суд продовжив Зінченку запобіжний захід у виді арешту до 12 січня 2026 року. Минуле засідання відбулося 26 листопада.

Нагадаємо, раніше донька Ірини Фаріон пояснила, що могло стати причиною вбивства. До цього причетна російська мова.

Водночас мати Зінченка заявила, що він не міг скоїти вбивство Фаріон. За словами жінки, у цей день він не міг "навіть погано думати".