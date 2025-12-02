Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові розпочалося засідання у справі вбивстві Фаріон

У Львові розпочалося засідання у справі вбивстві Фаріон

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 13:21
Вбивство Фаріон — у Львові триває судове засідання
Підозрюваний В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Львові 2 грудня розпочалося чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні допитуватимуть свідка.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

Реклама
Читайте також:

Засідання суду у справі вбивства Фаріон

Відомо, що сьогодні допитуватимуть свідка зі сторони захисту підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

З міркувань безпеки свідка заборонили знімати та показувати. Вона розповіла, що бачила ймовірного вбивцю у Львові, але запевняє, що це був не підозрюваний. 

Зазначимо, раніше суд продовжив Зінченку запобіжний захід у виді арешту до 12 січня 2026 року. Минуле засідання відбулося 26 листопада. 

Нагадаємо, раніше донька Ірини Фаріон пояснила, що могло стати причиною вбивства. До цього причетна російська мова. 

Водночас мати Зінченка заявила, що він не міг скоїти вбивство Фаріон. За словами жінки, у цей день він не міг "навіть погано думати".

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації