Україна
Во Львове одну из улиц назвали в честь Игоря Юхновского

Во Львове одну из улиц назвали в честь Игоря Юхновского

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:20
Во Львове появилась улица имени Игоря Юхновского - Садовый
Игорь Юхновский. Фото: Локальная история

Во Львове переименовали улицу Гипсовую в честь украинского доктора физико-математических наук, профессора, академика НАН Украины Игоря Юхновского.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в официальном Telegram-канале в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Чествование Игоря Юхновского

Чествование памяти академика тем, что в его честь была названа улица обусловлено званием почетного гражданина Львова, которое имел Юхновский, и тем, что он имел звание почетного доктора Национального университета "Львовская политехника".

У Львові одну з вулиць назвали на честь Ігоря Юхновського - фото 1
Сообщение Садового в Telegram. Фото: скриншот

"Теперь во Львове есть улица имени Игоря Юхновского. Городской совет проголосовал за переименование улицы Гипсовой. Так мы чтим память великого украинца и почетного гражданина нашего города. Светлая Память", — отметил Садовый.

Также Юхновский был известным украинским политиком — депутатом Верховной Рады Украины и Председателем Комитета по вопросам науки и образования ВРУ.

Напомним, что в Украине умер общественный деятель, политик и ученый Игорь Юхновский. Ему было 98 лет.

Также мы сообщали о том, что во Львове прошло прощание с Игорем Юхновским. Собрались известные украинские деятели и сотни горожан.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
