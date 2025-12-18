Во Львове появилась улица имени Игоря Юхновского - Садовый

Во Львове одну из улиц назвали в честь Игоря Юхновского
Во Львове переименовали улицу Гипсовую в честь украинского доктора физико-математических наук, профессора, академика НАН Украины Игоря Юхновского.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в официальном Telegram-канале в четверг, 18 декабря.
Чествование Игоря Юхновского
Чествование памяти академика тем, что в его честь была названа улица обусловлено званием почетного гражданина Львова, которое имел Юхновский, и тем, что он имел звание почетного доктора Национального университета "Львовская политехника".
"Теперь во Львове есть улица имени Игоря Юхновского. Городской совет проголосовал за переименование улицы Гипсовой. Так мы чтим память великого украинца и почетного гражданина нашего города. Светлая Память", — отметил Садовый.
Также Юхновский был известным украинским политиком — депутатом Верховной Рады Украины и Председателем Комитета по вопросам науки и образования ВРУ.
Напомним, что в Украине умер общественный деятель, политик и ученый Игорь Юхновский. Ему было 98 лет.
Также мы сообщали о том, что во Львове прошло прощание с Игорем Юхновским. Собрались известные украинские деятели и сотни горожан.
