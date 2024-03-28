Во Львове прошло прощание с творцом независимой Украины Игорем Юхновским — фоторепортаж Новини.LIVE

Люди, пришедшие почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

Недавно ушел из жизни один из создателей восстановления независимости Украины, ветеран Второй мировой, ученый, физик-теоретик, старейший из депутатов Верховной Рады всех созывов и один из наиболее опытных политиков нашего государства, почетный гражданин Львова Игорь Юхновский. Жизнь профессора оборвалась на 99-м году жизни во вторник, 26 марта. Во Львове прошел чин похорон с Юхновским, на котором собрались известные украинские деятели и сотни горожан. Все они пришли, чтобы почтить память известной и значительной личности в украинской истории.

Новини.LIVE подготовили эксклюзивный фоторепортаж с похорон и пообщались с лицами, которые лично знали Юхновского и уважали его деятельность.

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Прощание с Игорем Юхновским во Львове 28 марта

Во Львове в четверг, 28 марта, состоялось прощание с выдающимся украинским политиком Юхновским. На здании Львовского горсовета спустили баннер в память общественного деятеля.

Прощание прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе ПЦУ. Похоронят Игоря Юхновского в семейной гробнице на Лычаковском кладбище.

Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE

Прощание с выдающимся украинцем в соборе началось еще накануне. Среди пришедших попрощаться с Игорем Рафаиловичем начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, в. о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод, начальник Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук, военные, родные и последователи академика.

Военные и гражданские на похоронах Юхновского. Фото: Новини.LIVE

Люди, которые пришли почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE

Одним из тех, кто пришел почтить память Юхновского, был украинский политик правого направления, нардеп и участник диссидентского движения в УССР Ярослав Кендзер. Со слезами на глазах он с уважением вспомнил о деятельности своего коллеги, особенно о дне, когда была провозглашена Независимость Украины.

"Игорь Рафаилович — это уникальная, это глыба интеллектуальная. Он сумел находить какую-то центрическую позицию, которая, в конечном счете, реализовывалась на благо для Украины. Учитывая тот состав ВР, когда нас 100 человек, проукраинских депутатов, все остальные — это элита большевистская. И как в тех условиях рассчитывать на принятие какого-то необходимого для Украины документа", — рассказал Кендзер.

Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE

Люди, которые пришли почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

Еще одним человеком, пришедшим на прощание с политиком, была дочь шестидесятников Ирины и Игоря Калинцев, общественный деятель Дзвинка Калинец-Мамчур. Она рассказала, как Юхновский вместе с ее матерью боролся за независимость, и выразила благодарность общественному деятелю за все его решения.

"Я очень благодарна Игорю Рафаиловичу за последние события, которые произошли. Он поддерживал Академию наук, и это было очень важно для депутатского корпуса. Так что это такой последний штрих, который этот человек сделал для Украины. Мы много тоже общались по экологическим вопросам с Игорем Рафаиловичем", — поделилась Калинец-Мамчур.

Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE

Люди, которые пришли почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

На похоронах присутствовал и глава правления общественной организации "Мемориал" имени Василия Стуса Роман Гунда. По его словам, в 1999 году Юхновский был основателем организации и ее председателем, тогда в нее входили все политзаключенные и репрессированные. Это было первое легальное антикоммунистическое объединение.

"Потом, через год, Игорь Рафаилович основал газету "Поклик сумління", которая была одной из первых газет, говорящих правду, и боролась с коммунизмом. Еще несколько лет назад он сидел, работал над Конституцией Украины, потому что сказал, что ту Конституцию, которую приняли тогда, коммунисты приняли с большими правками, и он должен написать настоящую Конституцию. Это человек, работавший всегда. Он всегда разговаривал с людьми. Это один из столпов нашей государственности", — подчеркнул Гунда.

Мэр Львова Андрей Садовый чтит память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Юхновском

Игорь Юхновский был первым вице-премьер-министром Украины. Он автор идеи референдума 1 декабря 1991 года, который закрепил Независимость Украины. Возглавлял оппозиционную к коммунистическому большинству первого парламента "Народную раду". Был кандидатом в президенты на выборах в 1991 году и занял пятое место.

Баннер на здании горсовета. Фото: Новини.LIVE

Также Игорь Юхновский — почетный директор Института физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, почетный доктор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины, доктор Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко и соучредитель Украинского института национальной памяти. В 2005 году ему присвоили звание "Герой Украины".

Напомним, скончался общественный деятель, бывший вице-премьер-министр, академик Национальной академии наук и почетный гражданин Львова Игорь Юхновский 26 марта. Ему было 98 лет.

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