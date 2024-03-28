Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове прошло прощание с творцом независимой Украины Игорем Юхновским — фоторепортаж Новини.LIVE arrow

Во Львове прошло прощание с творцом независимой Украины Игорем Юхновским — фоторепортаж Новини.LIVE

28 марта 2024 13:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове прошло прощание с творцом независимой Украины Игорем Юхновским — фоторепортаж Новини.LIVE
Люди, пришедшие почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Недавно ушел из жизни один из создателей восстановления независимости Украины, ветеран Второй мировой, ученый, физик-теоретик, старейший из депутатов Верховной Рады всех созывов и один из наиболее опытных политиков нашего государства, почетный гражданин Львова Игорь Юхновский. Жизнь профессора оборвалась на 99-м году жизни во вторник, 26 марта. Во Львове прошел чин похорон с Юхновским, на котором собрались известные украинские деятели и сотни горожан. Все они пришли, чтобы почтить память известной и значительной личности в украинской истории.

Новини.LIVE подготовили эксклюзивный фоторепортаж с похорон и пообщались с лицами, которые лично знали Юхновского и уважали его деятельность.

Читайте также:

Прощание с Игорем Юхновским во Львове 28 марта

Во Львове в четверг, 28 марта, состоялось прощание с выдающимся украинским политиком Юхновским. На здании Львовского горсовета спустили баннер в память общественного деятеля.

Прощание прошло в Свято-Покровском кафедральном соборе ПЦУ. Похоронят Игоря Юхновского в семейной гробнице на Лычаковском кладбище.

Прощание с Юхновским в соборе
Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE

Прощание с выдающимся украинцем в соборе началось еще накануне. Среди пришедших попрощаться с Игорем Рафаиловичем начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, в. о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод, начальник Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук, военные, родные и последователи академика.

Военные и гражданские на похоронах Юхновского
Военные и гражданские на похоронах Юхновского. Фото: Новини.LIVE
Люди, пришедшие почтить память Юхновского
Люди, которые пришли почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Юхновским в соборе
Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE

Одним из тех, кто пришел почтить память Юхновского, был украинский политик правого направления, нардеп и участник диссидентского движения в УССР Ярослав Кендзер. Со слезами на глазах он с уважением вспомнил о деятельности своего коллеги, особенно о дне, когда была провозглашена Независимость Украины.

"Игорь Рафаилович — это уникальная, это глыба интеллектуальная. Он сумел находить какую-то центрическую позицию, которая, в конечном счете, реализовывалась на благо для Украины. Учитывая тот состав ВР, когда нас 100 человек, проукраинских депутатов, все остальные — это элита большевистская. И как в тех условиях рассчитывать на принятие какого-то необходимого для Украины документа", — рассказал Кендзер.

Прощание с Юхновским в соборе
Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Юхновским в соборе
Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE
Люди, пришедшие почтить память Юхновского
Люди, которые пришли почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

Еще одним человеком, пришедшим на прощание с политиком, была дочь шестидесятников Ирины и Игоря Калинцев, общественный деятель Дзвинка Калинец-Мамчур. Она рассказала, как Юхновский вместе с ее матерью боролся за независимость, и выразила благодарность общественному деятелю за все его решения.

"Я очень благодарна Игорю Рафаиловичу за последние события, которые произошли. Он поддерживал Академию наук, и это было очень важно для депутатского корпуса. Так что это такой последний штрих, который этот человек сделал для Украины. Мы много тоже общались по экологическим вопросам с Игорем Рафаиловичем", — поделилась Калинец-Мамчур.

Прощание с Юхновским в соборе
Прощание с Юхновским в соборе. Фото: Новини.LIVE
Люди, пришедшие почтить память Юхновского
Люди, которые пришли почтить память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

На похоронах присутствовал и глава правления общественной организации "Мемориал" имени Василия Стуса Роман Гунда. По его словам, в 1999 году Юхновский был основателем организации и ее председателем, тогда в нее входили все политзаключенные и репрессированные. Это было первое легальное антикоммунистическое объединение.

"Потом, через год, Игорь Рафаилович основал газету "Поклик сумління", которая была одной из первых газет, говорящих правду, и боролась с коммунизмом. Еще несколько лет назад он сидел, работал над Конституцией Украины, потому что сказал, что ту Конституцию, которую приняли тогда, коммунисты приняли с большими правками, и он должен написать настоящую Конституцию. Это человек, работавший всегда. Он всегда разговаривал с людьми. Это один из столпов нашей государственности", — подчеркнул Гунда.

Мэр Львова Андрей Садовый чтит память Юхновского
Мэр Львова Андрей Садовый чтит память Юхновского. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Юхновском

Игорь Юхновский был первым вице-премьер-министром Украины. Он автор идеи референдума 1 декабря 1991 года, который закрепил Независимость Украины. Возглавлял оппозиционную к коммунистическому большинству первого парламента "Народную раду". Был кандидатом в президенты на выборах в 1991 году и занял пятое место.

Баннер на здании горсовета
Баннер на здании горсовета. Фото: Новини.LIVE

Также Игорь Юхновский — почетный директор Института физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины, почетный доктор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины, доктор Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко и соучредитель Украинского института национальной памяти. В 2005 году ему присвоили звание "Герой Украины".

Напомним, скончался общественный деятель, бывший вице-премьер-министр, академик Национальной академии наук и почетный гражданин Львова Игорь Юхновский 26 марта. Ему было 98 лет.

Ранее мы писали о том, что 27 марта во Львове открыли выставку фоторабот павшего поэта и военного Максима "Дали" Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя". На нем представлены работы бойца, которые он хотел показать украинцам, но не успел.

Верховная Рада
Львов
Украина
похороны
политики
народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ