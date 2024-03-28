У Львові пройшло прощання з творцем незалежної України Ігорем Юхновським — фоторепортаж Новини.LIVE

Люди, які прийшли вшанувати пам'ять Юхновського. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно пішов з життя один з творців відновлення незалежності України, ветеран Другої світової, учений, фізик-теоретик, найстарший з-поміж депутатів Верховної Ради усіх скликань і один з найбільш досвідчених політиків нашої держави, почесний громадянин Львова Ігор Юхновський. Життя професора обірвалося на 99 році життя у вівторок, 26 березня. У Львові відбувся чин похорону з Юхновським, на якому зібралися відомі українські діячі та сотні містян. Усі вони прийшли, щоб вшанувати пам'ять відомої та значної постаті в українській історії.

Новини.LIVE підготували ексклюзивний фоторепортаж з похорону та поспілкувалися з особами, що особисто знали Юхновського і поважали його діяльність.

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Прощання з Ігорем Юхновським у Львові 28 березня

У Львові в четвер, 28 березня відбулося прощання з визначним українським політиком Юхновським. На будівлі Львівської міськради спустили банер для вшанування пам'яті громадського діяча.

Прощання відбулося у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ. Поховають Ігоря Юхновського в родинному гробівці на Личаківському цвинтарі.

Прощання з Юхновським в соборі. Фото: Новини.LIVE

Прощання з видатним українцем у соборі розпочалося ще напередодні. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Ігорем Рафаїловичем, начальник Львівської ОВА Максим Козицький, в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод, начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук, військові, рідні та послідовники академіка.

Військові та цивільні на похороні Юхновського. Фото: Новини.LIVE

Люди, які прийшли вшанувати памʼять Юхновського. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Юхновським в соборі. Фото: Новини.LIVE

Одним з тих, хто прийшов вшанувати пам'ять Юхновського, був український політик правого спрямування, нардеп та учасник дисидентського руху в УРСР Ярослав Кендзьор. Зі сльозами на очах він з повагою згадав про діяльність свого колеги, особливо про день, коли була проголошена Незалежність України.

"Ігор Рафаїлович — це унікальна, це глиба інтелектуальна. Він зумів знаходити якусь таку центричну позицію, яка, зрештою, в кінцевому підсумку, зреалізовувалася на добре для України. Враховуючи той склад ВР, коли нас 100 чоловік, проукраїнських депутатів, все решта — це еліта більшовицька. І як у тих умовах розраховувати на ухвалення якогось необхідного для України документу", — розповів Кендзьор.

Прощання з Юхновським в соборі. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Юхновським в соборі. Фото: Новини.LIVE

Люди, які прийшли вшанувати памʼять Юхновського. Фото: Новини.LIVE

Ще однією людиною, яка прийшла на прощання з політиком була донька шістдесятників Ірини та Ігоря Калинців, громадська діячка Дзвінка Калинець-Мамчур. Вона розповіла, як Юхновський разом з її матір'ю виборювали незалежність та висловила вдячність громадському діячу за усі його рішення.

"Я дуже вдячна Ігорю Рафаїловичу за останні події, які відбулися. Він підтримував Академію наук, і це було дуже вагомо для депутатського корпусу. Так що це такий останній штрих, який ця людина зробила для України. Ми багато теж спілкувалися з екологічних питань з Ігорем Рафаїловичем", — поділилася Калинець-Мамчур.

Прощання з Юхновським в соборі. Фото: Новини.LIVE

Люди, які прийшли вшанувати памʼять Юхновського. Фото: Новини.LIVE

На похороні був присутній і голова правління громадської організації "Меморіал" імені Василя Стуса Роман Гунда. За його словами, у 1999 році саме Юхновський був засновником організації та її головою, тоді до неї входили усі політв'язні та репресовані. Це було перше легальне антикомуністичне об'єднання.

"Потім за через рік Ігор Рафілович заснував газету "Поклик сумління", яка була одна з перших газет, яка говорила правду і боролась з комунізмом. Ще кілька років тому він сидів, працював над Конституцією України, бо сказав, що ту Конституцію, яку прийняли тоді, комуністи прийняли з великими правками і він мусить написати справжню Конституцію. Це людина, яка працювала завжди. Він завжди розмовляв з людьми. Це один зі стовпів нашої державності", — наголосив Гунда.

Мер Львова Андрій Садовий вшановує памʼять Юхновського. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про Юхновського

Ігор Юхновський був першим віцепрем'єр-міністром України. Він є автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту "Народну раду". Був кандидатом у президенти на виборах у 1991 році й посів п'яте місце.

Банер на будівлі міськради. Фото: Новини.LIVE

Також Ігор Юхновський — почесний директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка й співзасновник Українського інституту національної пам'яті. У 2005 році йому надали звання "Герой України".

Нагадаємо, помер громадський діяч, колишній віцепрем'єр-міністр, академік Національної академії наук та почесний громадянин Львова Ігор Юхновський 26 березня. Йому було 98 років.

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