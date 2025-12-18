У Львові з'явилась вулиця імені Ігоря Юхновського – Садовий

У Львові одну з вулиць назвали на честь Ігоря Юхновського
У Львові перейменували вулицю Гіпсову в честь українського доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України Ігоря Юхновського.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий в офіційному Telegram-каналі у четвер, 18 грудня.
Вшанування Ігоря Юхновського
Вшанування пам'яті академіка тим, що в його честь була названа вулиця обумовлено званням почесного громадянина Львова, яке мав Юхновський, та тим, що він мав звання почесного доктору Національного університету "Львівська політехніка".
"Тепер у Львові є вулиця імені Ігоря Юхновського. Міська рада проголосувала за перейменування вулиці Гіпсової. Так ми вшановуємо пам’ять великого українця і почесного громадянина нашого міста. Світла Пам’ять", — зазначив Садовий.
Також Юхновський був відомим українським політиком — депутатом Верховної Ради України та Головою Комітету з питань науки і освіти ВРУ.
Нагадаємо, що в Україні помер громадський діяч, політик та науковець Ігор Юхновський. Йому було 98 років.
Також ми повідомляли про те, що у Львові пройшло прощання із Ігорем Юхновським. Зібралися відомі українські діячі та сотні містян.
