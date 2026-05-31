Во Львове отметили 132-летие электрического трамвая: фоторепортаж

132-летие электрического трамвая во Львове.

Во Львове 31 мая отметили 132-летие электрического трамвая. В городе провели выставку ретротрамваев, организовали тематические экскурсии, мастер-классы и специальные маршруты исторического транспорта.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Журналистка рассказала, что главной локацией празднования стал креативный хаб LEM Station, расположенный на территории бывшего трамвайного депо. Именно здесь более века назад начиналась история львовского электротранспорта. Сегодня же отреставрированное индустриальное пространство получило новую жизнь и стало современным культурным центром города.

Во время мероприятия посетители могли осмотреть ретротрамваи разных лет, узнать больше о развитии львовского электротранспорта и принять участие в тематических активностях. Отдельной частью программы стали экскурсионные поездки историческими вагонами, которые курсировали по улицам Львова по специальным маршрутам.

Также на территории бывшего депо в тестовом режиме открыли новоегастрономическое пространство LEM Food Market, где гости имели возможность ознакомиться с новой локацией и ее концепцией.

