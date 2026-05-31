Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове отметили 132-летие электрического трамвая: фоторепортаж

Во Львове отметили 132-летие электрического трамвая: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 17:37
Во Львове отметили 132-летие электрического трамвая: фоторепортаж
132-летие электрического трамвая во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 31 мая отметили 132-летие электрического трамвая. В городе провели выставку ретротрамваев, организовали тематические экскурсии, мастер-классы и специальные маршруты исторического транспорта.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

132-летие электрического трамвая во Львове

Журналистка рассказала, что главной локацией празднования стал креативный хаб LEM Station, расположенный на территории бывшего трамвайного депо. Именно здесь более века назад начиналась история львовского электротранспорта. Сегодня же отреставрированное индустриальное пространство получило новую жизнь и стало современным культурным центром города.

null
Экскурсия по ретротрамваю. Фото: Новини.LIVE
null
132-летие электрического трамвая во Львове. Фото: Новини.LIVE
null
Ретротрамваи во Львове Фото: Новини.LIVE
null
День электрического трамвая во Львове Фото: Новини.LIVE

Во время мероприятия посетители могли осмотреть ретротрамваи разных лет, узнать больше о развитии львовского электротранспорта и принять участие в тематических активностях. Отдельной частью программы стали экскурсионные поездки историческими вагонами, которые курсировали по улицам Львова по специальным маршрутам.

Также на территории бывшего депо в тестовом режиме открыли новоегастрономическое пространство LEM Food Market, где гости имели возможность ознакомиться с новой локацией и ее концепцией.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 1 июня во Львове резко ухудшится погода. В городе объявили І уровень опасности из-за дождей, грозы и града.

Также мы сообщали, что 31 мая во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES 2026. В них приняли участие 570 военнослужащих, ветеранов и людей с инвалидностью, которые получили ранения или травмы в результате войны.

Львов общественный транспорт трамвай
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации