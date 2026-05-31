У Львові відзначили 132-річчя електричного трамвая: фоторепортаж
У Львові 31 травня відзначили 132-річчя електричного трамвая. У місті провели виставку ретротрамваїв, організували тематичні екскурсії, майстер-класи та спеціальні маршрути історичного транспорту.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
132-річчя електричного трамвая у Львові
Журналістка розповіла, що головною локацією святкування став креативний хаб LEM Station, що розташований на території колишнього трамвайного депо. Саме тут понад століття тому розпочиналася історія львівського електротранспорту. Сьогодні ж відреставрований індустріальний простір отримав нове життя та став сучасним культурним осередком міста.
Під час заходу відвідувачі могли оглянути ретротрамваї різних років, дізнатися більше про розвиток львівського електротранспорту та взяти участь у тематичних активностях. Окремою частиною програми стали екскурсійні поїздки історичними вагонами, які курсували вулицями Львова за спеціальними маршрутами.
Також на території колишнього депо у тестовому режимі відкрили новий гастрономічний простір LEM Food Market, де гості мали змогу ознайомитися з новою локацією та її концепцією.
Як писали Новини.LIVE, 1 червня у Львові різко погіршиться погода. В місті оголосили І рівень небезпечності через дощі, грози та град.
Також ми повідомляли, що 31 травня у Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES 2026. У них взяли участь 570 військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, які зазнали поранень або травм унаслідок війни.