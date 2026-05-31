Головна Львів У Львові відзначили 132-річчя електричного трамвая: фоторепортаж

Дата публікації: 31 травня 2026 17:37
132-річчя електричного трамвая у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 31 травня відзначили 132-річчя електричного трамвая. У місті провели виставку ретротрамваїв, організували тематичні екскурсії, майстер-класи та спеціальні маршрути історичного транспорту.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Журналістка розповіла, що головною локацією святкування став креативний хаб LEM Station, що розташований на території колишнього трамвайного депо. Саме тут понад століття тому розпочиналася історія львівського електротранспорту. Сьогодні ж відреставрований індустріальний простір отримав нове життя та став сучасним культурним осередком міста.

Екскурсія ретротрамваєм. Фото: Новини.LIVE
132-річчя електричного трамвая у Львові. Фото: Новини.LIVE
Ретротрамваї у Львові. Фото: Новини.LIVE
День електричного трамвая у Львові. Фото: Новини.LIVE

Під час заходу відвідувачі могли оглянути ретротрамваї різних років, дізнатися більше про розвиток львівського електротранспорту та взяти участь у тематичних активностях. Окремою частиною програми стали екскурсійні поїздки історичними вагонами, які курсували вулицями Львова за спеціальними маршрутами.

Також на території колишнього депо у тестовому режимі відкрили новий гастрономічний простір LEM Food Market, де гості мали змогу ознайомитися з новою локацією та її концепцією.

Як писали Новини.LIVE, 1 червня у Львові різко погіршиться погода. В місті оголосили І рівень небезпечності через дощі, грози та град. 

Також ми повідомляли, що 31 травня у Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES 2026. У них взяли участь 570 військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, які зазнали поранень або травм унаслідок війни. 

Львів громадський транспорт трамвай
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
