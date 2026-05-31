У Львові відзначили 132-річчя електричного трамвая: фоторепортаж

132-річчя електричного трамвая у Львові.

У Львові 31 травня відзначили 132-річчя електричного трамвая. У місті провели виставку ретротрамваїв, організували тематичні екскурсії, майстер-класи та спеціальні маршрути історичного транспорту.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Журналістка розповіла, що головною локацією святкування став креативний хаб LEM Station, що розташований на території колишнього трамвайного депо. Саме тут понад століття тому розпочиналася історія львівського електротранспорту. Сьогодні ж відреставрований індустріальний простір отримав нове життя та став сучасним культурним осередком міста.

Під час заходу відвідувачі могли оглянути ретротрамваї різних років, дізнатися більше про розвиток львівського електротранспорту та взяти участь у тематичних активностях. Окремою частиною програми стали екскурсійні поїздки історичними вагонами, які курсували вулицями Львова за спеціальними маршрутами.

Також на території колишнього депо у тестовому режимі відкрили новий гастрономічний простір LEM Food Market, де гості мали змогу ознайомитися з новою локацією та її концепцією.

