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Главная Львов Во Львове похолодает до +1 °С: прогноз погоды на завтра

Во Львове похолодает до +1 °С: прогноз погоды на завтра

Ua ru
5 ноября 2026 18:18
Прогноз погоды во Львове на завтра 6 ноября Новини.LIVE
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове завтра, 6 ноября, ожидается пасмурной. При этом синоптики не прогнозируют осадков. Однако температура воздуха снизится до +1 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды во Львове на 6 ноября

Ночью температура воздуха составит +1 °С, а днём ожидается +5 °С. Ветер переменного направления со скоростью 2-3 метра в секунду.

Погода в Україні 6 листопада
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября. Фото: Meteopost

Атмосферное давление достигнет 739 мм рт. ст., а влажность воздуха составит около 80%.

В целом сохранится пасмурная погода без осадков.

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Как писали Новини.LIVE, 5 ноября во Львов с официальным визитом прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В городе стороны провели четвертый раунд межправительственных консультаций между Украиной и Словакией.

А 2 ноября во Львове умерла 60-летняя Иванна Ткачик — певица и солистка женского вокального трио "Крайня хата". Трагедия произошла во время концерта саксофониста Олега Баланка, который женщина посещала в качестве зрительницы.

погода Львов синоптик прогноз погоды температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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