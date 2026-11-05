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Головна Львів У Львові похолодає до +1°С: прогноз погоди на завтра

У Львові похолодає до +1°С: прогноз погоди на завтра

Ua ru
5 листопада 2026 18:18
Прогноз погоди у Львові на завтра 6 листопада Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові завтра, 6 листопада, очікується похмурою. Водночас синоптики опадів не прогнозують. Однак температура повітря знизиться до +1 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові на 6 листопада

Вночі температура повітря буде +1 °С, а вдень очікується +5 °С. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 2-3 метри на секунду.

Погода в Україні 6 листопада
Прогноз погоди в Україні на 6 листопада. Фото: Meteopost

Атмосферний тиск сягатиме 739 мм рт. ст., а вологість повітря становитиме близько 80%.

Загалом збережеться похмура погода без опадів. 

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Як писали Новини.LIVE, 5 листопада до Львова з офіційним візитом приїхав прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У місті сторони провели четвертий раунд міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною.

А 2 листопада у Львові померла 60-річна Іванна Ткачик — співачка та солістка жіночого вокального тріо "Крайня хата". Трагедія сталася під час концерту саксофоніста Олега Баланка, який жінка відвідувала як глядачка.

погода Львів синоптик прогноз погоди температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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