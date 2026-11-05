У Львові похолодає до +1°С: прогноз погоди на завтра
Погода у Львові завтра, 6 листопада, очікується похмурою. Водночас синоптики опадів не прогнозують. Однак температура повітря знизиться до +1 °С.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові на 6 листопада
Вночі температура повітря буде +1 °С, а вдень очікується +5 °С. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 2-3 метри на секунду.
Атмосферний тиск сягатиме 739 мм рт. ст., а вологість повітря становитиме близько 80%.
Загалом збережеться похмура погода без опадів.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, 5 листопада до Львова з офіційним візитом приїхав прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У місті сторони провели четвертий раунд міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною.
А 2 листопада у Львові померла 60-річна Іванна Ткачик — співачка та солістка жіночого вокального тріо "Крайня хата". Трагедія сталася під час концерту саксофоніста Олега Баланка, який жінка відвідувала як глядачка.