Прогноз погоды во Львове и области на завтра 12 сентября

Во Львове резко похолодает: синоптики прогнозируют дожди завтра
Погода во Львове и области завтра, 12 сентября, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди, а местами ливни. Кроме того, температура воздуха снизится до +11 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды во Львове и области на 12 сентября
Дожди будут ночью, а местами — ливни. Днем также ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области в течение суток +11...+16 °С;
- во Львове +12...+14 °С.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за дождей ночью 12 сентября.
Пожарная опасность
Завтра отсутствует (первый класс), в г. Броды — средняя (третий класс) пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.
Львов — последние новости
Как писали Новини.LIVE, 10 сентября во Львове стартовал 33-й BookForum. Руководитель ОП Кирилл Буданов отметил, что даже в условиях полномасштабной войны в Украине не прекращают работу издательства, типографии и книжные магазины.
Ранее во Львовской области правоохранители задержали семерых участников преступной организации, которые за деньги помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации. Фигуранты оформляли фиктивные диагнозы.