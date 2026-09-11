Прогноз погоды во Львове и области на завтра 12 сентября

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 12 сентября, ожидается облачной. Синоптики прогнозируют дожди, а местами ливни. Кроме того, температура воздуха снизится до +11 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды во Львове и области на 12 сентября

Дожди будут ночью, а местами — ливни. Днем также ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха:

по Львовской области в течение суток +11...+16 °С ;

; во Львове +12...+14 °С.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за дождей ночью 12 сентября.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львовской области 12 сентября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра отсутствует (первый класс), в г. Броды — средняя (третий класс) пожарная опасность.

Прогноз пожарной опасности на 12 сентября. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 10 сентября во Львове стартовал 33-й BookForum. Руководитель ОП Кирилл Буданов отметил, что даже в условиях полномасштабной войны в Украине не прекращают работу издательства, типографии и книжные магазины.

Ранее во Львовской области правоохранители задержали семерых участников преступной организации, которые за деньги помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации. Фигуранты оформляли фиктивные диагнозы.