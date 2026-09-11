Прогноз погоди у Львові та області на завтра 12 вересня

У Львові різко похолодає: синоптики прогнозують дощі завтра
Погода у Львові та області завтра, 12 вересня, очікується хмарною. Синоптики прогнозують дощі, а місцями зливи. Крім того, температура повітря знизиться до +11 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові та області на 12 вересня
Дощі будуть вночі, а місцями зливи. Вдень також очікуються невеликі опади. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області впродовж доби +11...+16 °С;
- у Львові +12...+14 °С.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через дощі вночі 12 вересня.
Пожежна небезпека
Завтра відсутня (перший клас), м. Броди середня (третій клас) пожежна небезпека.
"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, 10 вересня у Львові розпочався 33-й BookForum. Керівник ОП Кирило Буданов зазначив, що навіть в умовах повномасштабної війни в Україні не припиняють роботу видавництва, друкарні та книгарні.
Раніше на Львівщині правоохоронці затримали сімох учасників злочинної організації, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. Фігуранти оформлювали фіктивні діагнози.