Прогноз погоди у Львові та області на завтра 12 вересня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 12 вересня, очікується хмарною. Синоптики прогнозують дощі, а місцями зливи. Крім того, температура повітря знизиться до +11 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові та області на 12 вересня

Дощі будуть вночі, а місцями зливи. Вдень також очікуються невеликі опади. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Львівській області впродовж доби +11...+16 °С ;

; у Львові +12...+14 °С.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через дощі вночі 12 вересня.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Львівщині 12 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра відсутня (перший клас), м. Броди середня (третій клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки на 12 вересня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 10 вересня у Львові розпочався 33-й BookForum. Керівник ОП Кирило Буданов зазначив, що навіть в умовах повномасштабної війни в Україні не припиняють роботу видавництва, друкарні та книгарні.

Раніше на Львівщині правоохоронці затримали сімох учасників злочинної організації, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. Фігуранти оформлювали фіктивні діагнози.