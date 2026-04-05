Во Львове состоялось освящение вербы: фоторепортаж

Освящение вербы во Львове 5 апреля 2026 года.

Во Львове на Вербное воскресенье, 5 апреля, состоялось традиционное освящение вербы, которое собрало тысячи верующих. Жители и гости города пришли со свежими ивовыми ветвями, чтобы получить благословение перед Пасхой. Атмосфера праздника сочетала духовность, народные традиции и весеннюю радость.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Освящение вербы во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Торжественное освящение вербы в центре Львова 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, во Львове состоялись праздничные богослужения и освящение вербы.

Вербное воскресенье во Львове 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В центре Львова горожане приносили ивовые ветви на освящение. Священники отслужили торжественные богослужения, а прихожане получили благословение для семей и домов.

Во время освящения атмосфера города наполнилась традиционными обрядами и молитвами.

Читайте также:

Львовяне освящают вербу 5 апреля. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Львовяне сохраняют древние традиции. Вербное воскресенье стало еще одной возможностью для горожан почувствовать единство, духовную поддержку и радость весны перед Пасхой.

Освящение вербы во Львове 5 апреля 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Как известно, Вербное воскресенье — это христианский праздник, который отмечается за неделю до Пасхи и символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим. Верующие несут в храмы ивовые ветви, которые освящаются священниками, ведь верба считается символом жизни, здоровья и обновления. В народных традициях говорят: "Не я бью — верба бьет", что символизирует очищение и оберегание от болезней и невзгод.

Освящение вербы в центре Львова. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На Вербное воскресенье освященные ветви вербы хранят в домах в течение года, ими украшают иконы и освященные углы, а иногда даже используют во время обрядов весеннего посева. Праздник сочетает религиозную символику с народными обрядами, а для детей он часто становится веселым днем с вербовыми крестиками и праздничными играми.

В Украине традиция празднования Вербного воскресенья сохранилась как в православных, так и в греко-католических общинах, при этом церковные службы сопровождаются торжественными молитвами и песнопениями. Этот праздник напоминает о духовном обновлении, надежде и подготовке к Пасхе.

Новини.LIVE информировали, что 4 апреля во Львове верующие римо-католического обряда уже начали освящение пасхальных корзин. Торжества проходят в храмах города накануне Пасхи. Этот день, известный как Лазарева суббота по григорианскому календарю, традиционно посвящен благословению праздничной пищи перед празднованием Воскресения Христова.

Также Новини.LIVE писали, что во Львове 4 апреля установили национальный рекорд по массовой росписи писанок. В мероприятии приняли участие около 1600 человек, которые вместе создали более 1700 писанок. Событие соединило популяризацию украинских традиций с благотворительной акцией в поддержку семилетнего мальчика.